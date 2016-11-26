طلاب أوكرانيون يرسمون ستيف جوبز باستخدام أزرار لوحات مفاتيح

احتفل ثلاثة طلاب يدرسون تكنولوجيا المعلومات في أوكرانيا، بذكرى مؤسس شركة “آبل”، ستيف جوبز، من خلال رسم صورة له باستخدام أزرار لوحة المفاتيح.

وأمضى الطلاب الذين يدرسون في أكاديمية خاصة لتكنولوجيا المعلومات بمدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، ثلاثة أشهر وهم يفككون نحو 100 لوحة مفاتيح لصنع لوحة لوجه جوبز.

وقال الطالب إيفان كوتوجورا لتلفزيون “تي آر كيه” الأوكراني: “في البداية أمضيت نحو ثلاث ساعات كي ألصق صفين من الأزرار، أحرقت أصابعي لأن المادة اللاصقة كانت ساخنة، واضطررت لأخذ قسط من الراحة على فترات بسبب الشعور بألم في ظهري. كان الأمر صعباً للغاية”.

وتم تعليق اللوحة التي شملت أيضاً كلمات “آبل” و “ستيف جوبز” و “آي فون” بالإنكليزية على جدار فصل دراسي في الأكاديمية.

(REUTERS)

شام تايمز

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