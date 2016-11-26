ويتا .. أكبر حشرة في العالم بوزن 70 غراماً ( فيديو )

تعتبر ويتا “Weta” العملاقة أكبر حشرة على سطح الكرة الأرضية وتذكر بشكلها الخارجي الجراد أو الجدجد.

ويمكن أن يصل وزن هذه الحشرة إلى 70 غراما، على سبيل المثال، ثلاثة أضعاف وزن الفأر.

وعثر على هذه الحشرة العالم المعروف مارك موفيت في جزيرة ليتل بارير في نيوزيلندا. وقبل أن يطلق سراح الحشرة قرر العالم تقديم بعض الجزر لها وهو ما لاقى الاستحسان الكبير من جانبها لأنها التهمتها بشراهة.

وقال موفيت:” قامت الحشرة بقضم الجزرة بشراهة على الرغم من وجودها على يدي وكانت ستتمكن من التهامها بالكامل لولا تدخلنا.. نحن لم نكن نرغب بحدوث مشاكل لديها في مجال الهضم”.

تجدر الإشارة إلى أن الجرذان قتلت وقضت على الكثير من أنواع الحشرات. ويحتمل أن المهاجرين الأوروبيين بالذات جلبوا معهم الجرذان إلى نيوزيلندا .

(RT)

شام تايمز

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