تقرير مصرفي يكشف قوائم ” المليونيرات ” و ” المديونيرات ” في العالم

كشف تقرير مصرفي سويسري عن استئثار الدول الآسيوية بالكثير من أثرياء وفقراء العالم، ما يعني وجود خلل في توزيع الثروة.

وفيما يلي معلومات أساسية حول الأشخاص الأكثر ثراء، وأولئك الأكثر فقراً في العالم، وفقاً لما ورد في تقرير الثروة العالمي الصادر عن بنك “كريدي سويس” السويسري.

* الأثرياء:

يشير التقرير إلى أن هناك نحو 33 مليون شخص بالغ فى العالم يحوز كل منهم ما يتراوح بين مليون و50 مليون دولار، ووفقاً للتقرير يشكل الأثرياء في الولايات المتحدة نسبة 45% من هذه المجموعة – وهي أكبر حصة إقليمية- يليها الأوروبيون بنسبة 30%، وتستأثر دول منطقة آسيا والباسيفيك بنسبة 18%، بعد استبعاد الهند والصين، وتصل حصة الصين، البالغ عدد سكانها 6ر1 مليار نسمة، 5% من هذه المجموعة.

*الأثرياء جداً:

يضم نادي ما يسمى بالأثرياء جداً، وهم من تفوق ثروة كل منهم 50 مليون دولار نحو 140 ألف و900 شخص، وتبلغ حصة الصين من هذه المجموعة 11 ألف شخص، حيث تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي ينتمى اليها 70 ألف و400 شخص من المدرجين ضمن هذه المجموعة، وتأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة برصيد ستة اآاف و100 شخص.

*أغنى شعوب العالم:

تعد سويسرا، التي يبلغ متوسط الثروة الصافية للفرد بها 500 ألف دولار، أغنى شعوب العالم، حيث تزيد ثروة المواطن السويسري بواقع 11 مرة عن متوسط ثروة أي مواطن آخر في العالم، ويشكل الشعب السويسري نسبة 0.1% فقط من سكان العالم، ولكنهم يحوزون 1.4% من الأصول العالمية.

*فقراء العالم:

يبلغ عدد أفقر 20% من سكان العالم، مليار شخص، وفي هذه المجموعة لا يحوز الشخص البالغ على أكثر من 248 دولاراً.

*”المديونيرات”:

تبلغ نسبة المثقلين بالديون بين فقراء العالم 44%حيث يصل متوسط دين الواحد منهم 2628 دولارا.

* أين يعيش الفقراء في العالم؟

يعيش نحو ثلاثة أرباع المليار فقير في العالم في الدول الآسيوية والافريقية، وتتصدر الهند القائمة برصيد 246 مليون شخص في هذه المجموعة، يليها الصين (72 مليون شخص) ثم نيجيريا (35 مليون شخص)، ولاتخلو القائمة هنا من دول أخرى بارزة مثل روسيا (28 مليون شخص)، وأوكرانيا (25 مليون شخص) والولايات المتحدة (21 مليون شخص).

(DPA)

شام تايمز

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