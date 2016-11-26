عاشا معاً لـ 65 عاماً .. وفاة زوجين بريطانيين مصابين بالسرطان في اليوم نفسه

لقي زوجان مسنان بريطانيان حتفهما بمرض السرطان في اليوم نفسه بعد ساعات عدة فقط من وفاة أحدهما.

وذكر موقع صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن الثنائي فرديناندو (89 عاماً) وزوجته ماري (86 عاماً) استمر زواجهما 65 عاماً، وقد توفوا بعد يومين من الاحتفال بذكرى ارتباطهما مع أفراد العائلة والأصدقاء.

وكان الزوجان قد التقيا في العام 1951 ببلدة صغيرة بالقرب من مدينة نابولي، إلا أنهما انتقلا في وقت لاحق للعيش في مدينة ستورمفيل بولاية نيويورك.

وتوفيت الزوجة أثناء نومها بسبب إصابتها بسرطان الأمعاء، وبعد ثلاث ساعات توفي زوجها بسرطان المثانة أثناء إقامته في المستشفى. وعانت ماري من الإصابة بمرض ألزهايمر في مراحله المبكرة.

وقالت حفيدتهما: «كانا أعز أصدقائي».

وفي حادثة مشابهة، توفي زوجان من ولاية تكساس في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في غضون ساعات قليلة بعد زواج استمر 74 عاماً.

(الحياة)

شام تايمز

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