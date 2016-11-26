رئيس ميونيخ يدعو بواتينغ للتواضع و تخفيف نشاطاته غير الرياضية

دعا رئيس بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم كارل هاينتس رومينيغه نجم وسط الدفاع جيروم بوالتينغ إلى “التواضع” وتخفيف نشاطات الترويج غير الرياضية بعد سقوط الفريق البافاري أمام روستوف الروسي المتواضع 2-3 الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال رومينيغه في تصريح للتلفزيون الألماني “على جيروم أن يهدأ من جديد. منذ الصيف، فاض بي الكيل ومن الأفضل له وللنادي إذا تواضع قليلا”.

وكان رئيس النادي البافاري يقصد –دون الإشارة مباشرة– الظهور المتكرر غير الرياضي لبواتينغ في الأشهر الأخيرة بعد أن قدم أداء لافتا في أوروبا 2016 مع منتخب ألمانيا كرسه كأحد أفضل المدافعين في العالم.

واعتبرت الحكومة الألمانية بواتينغ (الغاني الأصل) نموذجا للاندماج الناجح لمواطنيها المتحدرين من مهاجرين قدموا إليها. وأقام بواتينغ علاقات تعاون مع مغني الراب الاميركي جاي زي، وأطلق ماركته الخاصة للنظارات ويظهر طوعا على شبكات التواصل الاجتماعي مع نجوم هوليوود.

وعاش بواتينغ أمس الأول على غرار جميع اللاعبين كابوسا مرهقا على ملعب روستوف بعد ان ارتكب عدة أخطاء قاتلة تسببت بالهدف الأول ثم بركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني فأخرجه المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي في الدقيقة 58 بعد إصابة في الفخذ.

واعترف بواتينغ على الموقع الالكتروني لصحيفة بيلد الشهيرة أن الانتقادات ضده “مبررة لأني لم العب جيدا”، لكنه في المقابل اتهمه بتواضع الأداء لأنه غير مركز كفاية على كرة القدم.

(AFP)

شام تايمز

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