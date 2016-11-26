بدلاً من الالتحاق بالمدارس .. أطفال لاجئون في سوق العمل السوداء الألمانية

بدلاً من الالتحاق بالمدرسة التي تعد إلزامية في ألمانيا، تقوم بعض أسر اللاجئين في برلين بإرسال أبنائهم للعمل، لتزويد الأسرة بالمال. محمد (اسم مستعار) طفل سوري يبلغ من العمر 14 ربيعا، يعيش منذ الصيف الماضي في العاصمة الألمانية برلين مع أمه وأخيه الذي يصغره سنا.

على عكس أنداده في المدينة، لا يذهب الطفل السوري ذو الشعر الأسود القاتم إلى المدرسة، بل يذهب للعمل في إحدى قاعات الحلاقة العربية.. «أذهب كل صباح إلى قاعة حلاقة للرجال للعمل هناك مقابل الحصول على المال، فنحن هنا في حاجة ماسة إلى المال». هكذا قال لنا الطفل السوري بدون ورع حول مهنته الجديدة في ألمانيا.

ثم مضى قائلا: «لقد سبق لي أن عملت في معمل الخياطة لمدة ثلاث سنوات في مدينة اسطنبول قبل قدومنا إلى ألمانيا. أريد العمل. لقد تعودت على الحصول على المال، فنحن عائلة فقيرة».

كان الطفل الأبيض البشرة بهي الطلعة يتخاطب معنا وكأنك تتحدث لرجل في عقده الثالث، وكانت المكنسة لا تفارق يده. يسرع بتنظيف المكان كلما تساقط شعر الزبون على البلاط، ثم يلقي بنظراته البريئة نحونا مواصلا حديثه: «رب العمل هنا رجل طيب يكرمني بعطائه الوفير من مال ولباس، كما أنه يساعدنا في ترجمة المراسلات الرسمية. كثيرا ما رافق والدتي إلى الدوائر الرسمية للترجمة».

فجأة يقف الطفل عن الحديث ليدخل غرفة مجاورة، وبعد فترة وجيزة يعود إلى قاعة الحلاقة بطبق عليه كؤوس الشاي ليوزعها على الزبائن والبسمة لا تفارق محياه، فيشرع مجددا في كنس كل ما تساقط من الشعر على أرضية القاعة، ثم يقف هنيهة عن التنظيف ليتحدث عن تجاربه المهنية.

سليم (اسم مستعار) هو الآخر حديث العهد في ألمانيا، يعيش مثل محمد في مأوى جماعي في الشق الشرقي من المدينة. وعلى غرار محمد الأمي فإن سليم هو الآخر لا يعرف القراءة ولا الكتابة.

وكما قال لنا، فقد حبذ العمل في مطعم عربي، لأنه أثناء إقامته في تركيا اشتغل في المطاعم التركية التي لم تكن خالية من سوء المعاملة من قبل صاحب المحل، ثم يضيف في هذا الشأن: «منذ انطلاق الثورة السورية لم أزر المدرسة».

وتابع: وحينما قررنا الهروب من هول ضراوة المعارك في منطقة دير الزور، قرر والدي الهرب إلى تركيا. وحتى يتسنى لنا عيش حياة كريمة، ليست كحياة المخيمات، تعين علي على غرار والدي وأخي الأكبر العمل».

العمل بالنسبة لهذا الطفل أمر عادي وضروري حسب رأيه، وحلمه كما يقول: «لا أريد الجلوس في قاعات المدرسة وإضاعة الوقت في اللهو مع الأطفال، عائلتي تريد فتح كشك لبيع المأكولات الشامية السريعة، ولذا نعمل كلنا من أجل توفير المال».

(DW)

شام تايمز

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