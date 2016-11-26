السعودية تعتزم منع تطبيقات التراسل التي توفر خدمات الاتصال الصوتية و المرئية مجاناً

تعتزم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية منع تطبيقات التراسل الفوري، التي توفر خدمات الاتصال الصوتي والمرئي مجانًا، من العمل في المملكة، وفق ما نقلت صحيفة “سبق” السعودية.

وقالت الصحيفة إنها علمت من مصادرها أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة “لن تسمح مطلقًا بأي خدمة اتصال صوتي أو مرئي تُقدم بشكل مجاني من شركات التطبيقات الشهيرة كمكالمات الفيديو في تطبيق الواتساب وخدمة الفيس تايم الخاصة بأجهزة آبل، وغيرها من تلك الطبيقات”.

وبحسب مصادر “سبق”، التي وصفتها بالمطلعة، فإن المنع الذي أقرته وسمحت به “هيئة الاتصالات” للتطبيقات، يأتي بسبب عدم حصول تلك الشركات على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات الاتصال داخل المملكة، وأن عملها بهذه الطريقة يعتبر مخالفًا للقوانين والأنظمة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes