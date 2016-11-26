صدامات في أبرز مخيم للاجئين في بلغاريا بالقرب من الحدود التركية بسبب ” الجرب ” !

أصيب عناصر من الشرطة البلغارية بجروح واعتقل حوالى أربعين مهاجرا بعد اندلاع صدامات الخميس في هرمانلي (جنوب) ابرز مخيم للاجئين في بلغاريا، كما اعلنت الشرطة.

وقال جورجي كوستوف المسؤول الكبير في وزارة الداخلية في تصريح لتلفزيون نوفا، ان “ما بين اربعة وستة من عناصر الشرطة قد اصيبوا برشق الحجارة” مساء الخميس.

واضاف ان “اكثر من اربعين لاجئا اعتقلوا لانهم هددوا حياة زملائنا. واستخدمت الشرطة خراطيم الماء والرصاص المطاط لتفريقهم”.

وفي الصباح، اضرم حوالى 1500 مهاجر، أي نصف المهاجرين في مخيم هرمانلي، القريب من الحدود التركية، النار في اطارات ورموا حجارة على قوات الامن، فتدخل 250 شرطيا ودركيا ورجل اطفاء، كما ذكرت الشرطة.

وكان اللاجئين يحتجون على تدبير اتخذ قبل ثلاثة ايام يقضي بملازمة المخيم للحؤول دون امتداد وباء الجرب. ولن تبدأ الفحوص الطبية الا الاثنين.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت نينا نيكولوفا المتحدثة باسم الشرطة، ان الوضع كان “مستتبا” عند الظهر و”بدأت مفاوضات بين المهاجرين الغاضبين والوكالة الوطنية للاجئين”.

الا ان التوتر ارتفع في المساء، بعدما حاول عدد كبير من المهاجرين الخروج من المخيم، كما قالت الشرطة.

وتأتي هذه الحوادث وسط اجواء من التوتر المتزايد في بلغاريا واليونان بعد تشديد عمليات المراقبة على الحدود التي تعرقل انتقال اللاجئينالى غرب اوروبا.

وتفيد التقديرات الرسمية، ان حوالى 13 الف لاجئا يشكل الافغان القسم الاكبر منهم، عالقون في الوقت الراهن في بلغاريا. اما في اليونان، البلد الاول للدخول الى الاتحاد الاوروبي من تركيا، فيبلغ عددهم عشرات الالاف.

(AFP)

شام تايمز

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