تركيا تهدد أوروبا بـ”طوفان” من اللاجئين

اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الخميس، أن قطع المحادثات مع الاتحاد الأوروبي سيكون ضاراً لأوروبا أكثر بكثير من تركيا، محذراً من أنه بدون مساعدة تركيا فإن أوروبا قد “تغمرها” موجات من اللاجئين والمهاجرين، وذلك على خلفية مطالبة البرلمان الأوروبي بتجميد موقت لمفاوضات عضوية أنقرة في الاتحاد.

وقال يلدريم وفق وسائل إعلام تركية “نحن أحد العوامل التي تحمي أوروبا، إذا ترك اللاجئون يعبرون فإنهم سيتدفقون على أوروبا ويجتاحونها وتركيا تحول دون ذلك.”

وأضاف “اعترف بأن قطع العلاقات مع أوروبا سيضر تركيا، لكنه سيضر أوروبا بخمسة أو ستة أمثال.”

جاويش أوغلو يقلل من أهمية القرار

من جهته، رأى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن قرار البرلمان الأوروبي بتعليق مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي “لا قيمة له، ويقلل من شأن الاتحاد”.

وأوضح جاويش أوغلو “قلنا دائماً إنه في حال صدور قرار بنّاء من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، فإننا نتلقاه بصدر رحب ونستفيد منه، لكن في حال صدور قرار متعمّد كهذا فإننا نرفضه ولا قيمة له. وفي الواقع هذا القرار يقلل من شأن البرلمان والاتحاد الأوروبيين”.

وأشار إلى أن “دولاً (لم يذكرها) إلى جانب تركيا بدأت مفاوضاتها مع الاتحاد الأوربي في الماضي القريب، إما انضمت للاتحاد أو فتح معها فصول تفاوضية كثيرة، على عكس تركيا التي تتعرض لازدواجية المعايير في هذا الإطار”.

وقال “عندما نرى الجهات التي قدمت المقترح لمجلس البرلمان، يظهر لنا أن تلك الجهات التي شعرت بالأسف لفشل الانقلاب في تركيا (منتصف يوليو/تموز الماضي)، ولم يُسعدوا بفشلها، وتحاول جاهدة من أجل إخراج منظمة بي كا كا الإرهابية من قائمة الإرهاب لدى الاتحاد”.

كما اعتبر القرار “مؤشراً على ضعف الاتحاد الأوروبي”، مؤكداً أن الشعب التركي لم يكترث للقرار.

جليك :لا نقيم وزنا لقرار البرلمان الأوروبي

بدوره، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، عمر جليك، اليوم الخميس، إن بلاده “لا تقيم وزناً”، لتصويت البرلمان الأوروبي على قرار تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.

وأضاف “جليك” خلال مؤتمر صحفي بولاية أضنة، أن الاتحاد الأوروبي أراد من هذا التصويت إيصال رسالة إلى تركيا، معتبراً أن هذه الرسالة “لا تستحق أية اهتمام من بلاده”، وفق وكالة “الأناضول”.

البرلمان الأوروبي يطالب بتجميد مفاوضات عضوية تركيا

ويأتي تهديد تركيا لأوروبا بطوفان من المهاجرين رداً على مشروع قرار غير ملزم صوت لصالحه نواب البرلمان الأوروبي في وقت سابق الخميس يوصي بتجميد مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي لفترة مؤقتة.

وصوت 479 نائباً لصالح مشروع قرار غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بينما ورفض 37 نائباً التصويت وامتنع 107 من النواب عن الإدلاء بأصواتهم.

ويوصي المشروع بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويعزو التعليق إلى الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ودعا مشروع القرار إلى إنهاء حالة الطوارئ في تركيا من أجل استئناف المفاوضات من جديد.

ووقعت أنقرة وبروكسل في آذار اتفاق حول الهجرة حصلت بموجبه تركيا على وعود بإحياء مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي بشروط تفاوضية أفضل، حيث تعهد الجانب الأوروبي بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول الى بلدان “شيغن” وهو أمر لم يحدث إلى الآن، بسبب اتهامات لتركيا بانتهاك للمعايير الأوروبية المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان، ولا سيما بعد أن أطلق الرئيس التركي على أثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز أوسع حملة تطهير شملت عشرات الآلاف من المشتبه في ارتباطهم بشبكة المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، وانتقدت دول أوروبية الحملة.

شام تايمز

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