منظمات حقوقية .. مسلمو الروهينغيا يتعرضون للقتل والتهجير

انتقدت منظمات حقوقية دولية تعرض أقلية الروهينغيا المسلمة، في ميانمار، إلى “انتهاكات واسعة”، شملت التهجير والتجويع. وقدرت تقارير للأمم المتحدة أعداد المهجرين بأكثر من 30 ألفاً، وأعداد المحتاجين للغذاء بشكل عاجل بأكثر من 70 ألف.

وطالت الانتقادات رئيسة البلاد، سو كيي، التي بالرغم من منحها نوبل للسلام، لدورها في وضع البلاد على المسار الديموقراطي، إلا أنها تمارس “سياسية الصمت حيال انتهاكات السلطات في إقليم أراكان ذو الأغلبية المسلمة”، بحسب حقوقيين.

مجازر وحصار وحرق للمنازل

ونقلت صحيفة ABC الأمريكية، اليوم الجمعة، عن نشطاء في منظمة “هيومان رايتس ووتش”، أن الرئيسة “تخاطر، من خلال صمتها وممارسات حكومتها، بما تبقى لها من رصيد لدى المجتمع الدولي”.

وأوضح ناشطون أن الحكومة التي تقودها “كيي”، قامت بمحاصرة قرى مسلمة شمالي إقليم أركان، ومنعت المنظمات الإنسانية والناشطين والإعلاميين من دخولها، وسط أنباء وصور وشهادات عن حالات جوع بين السكان، وحرق للمنازل.

ونشرت “هيومان رايتس ووتش”، قبل أيام، صوراً جوية للمناطق المحاصرة، تظهر تعرض أكثر من 1000 منزل للحرق والتدمير. وقال بيان لمبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بمراقبة الوضع الإنساني في ميانمار، يانغهي لي، في 18 تشرين ثاني الجاري، إنه “من غير المقبول أن تتعرض المنطقة لحصار مستمر منذ ستة أسابيع، دون أي بوابة إنسانية”، موضحة أن 30-50% من أطفال المنطقة يواجهون خطر الموت جوعاً.

من جانبها، قالت منظمة “روهينغيا أراكان الوطنية” (غير حكومية)، في 16 تشرين ثاني الجاري، إن قتلى الأقلية المسلمة، تجاوز 150، في غضون أيام، وذلك في أكبر موجة عنف منذ تلك التي وقعت عام 2012″.

صمت المجتمع الدولي

وأعربت الأمم المتحدة، في 14 تشرين ثاني الجاري، عن قلقها إزاء تقارير أفادت بمقتل 28 من مسلمي الروهينغا، في غارات نفذها الجيش على قرى في إقليم أراكان، وطالبت السلطات بفتح تحقيق مستقل حول ادعاءات تتعلق بـ “اغتصاب الجنود نساء مسلمات في أراكان ثم قتلهن”.

وأطلق الجيش حملة عسكرية، عقب الهجمات، شهدت أعمال عنف، واعتقالات واسعة في صفوف السكان. وتشهد الولاية حالة من القلق والحصار مع استمرار العملية العسكرية، لملاحقة أعضاء منظمة “مجاهدين أكا مول”، التي حملتها رئاسة ميانمار مسؤولية الهجمات.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية “أراكان”، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982.

وتعتبر الحكومة مسلمي الروهينغا مهاجرين غير شرعيين، من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.

ويُعرّف “المركز الروهينغي العالمي” على موقعه الإلكتروني، الروهنغيا بأنهم “عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عامًا، وقد مُورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق”.

ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغا، في حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على الأمن، ما أوقعهم في قبضة متاجرين بالبشر.

شام تايمز

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