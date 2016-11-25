تعرف على أبزر مشاكل الاتصال بـ “الواي فاي” وطريقة التغلب عليها

بات الاعتماد على الاتصالات اللاسلكية “واي فاي” أكثر انتشارًا من السابق، لكن بمجرد الانتهاء من إعداد الشبكة وضبط الاتصال مع جهاز الراوتر، يواجه البعض عدد من المشكلات الشائعة.

فيما يلي بعض هذه المشكلات وبعض طرق إصلاحها بحسب مانشره موقع cnet:

الاتصال البطيء:

على الرغم من أن سرعة الانترنت تصل إلى جميع أنحاء العالم، إلا أن الاتصال اللاسلكي أو السلكي بشبكة الانترنت يمكن أن يتعرقل، وإذا كان الاتصال الخاص بك لا يزال يعمل ويتصل بالشبكة ولكن بسرعة أقل من المعتاد بالتأكيد هناك تفسير منطقى لهذا التباطؤ.

السبب الأول:

من أهم أسباب ضعف الاتصال أو الاتصال البطئ بالشبكة هو الابتعاد عن جهاز الراوتر، لأنه كلما تم الابتعاد عن الراوتر كلما ضعف الاتصال حتى يصل إلى نقطة الصفر التي ينعدم فيها الاتصال.

طريقة الإصلاح:

يمكن حل هذه المشكلة بكل بساطة من خلال الاقتراب من جهاز التوجيه “الراوتر” قدر الإمكان، فإذا كان الراوتر موجود في غرفة مختلفة ربما يكون عليك البقاء في نفس الغرفة للحصول على سرعة اتصال قوية، وإذا انتقلت إلى جوار الجهاز ولا تزال تعاني من الاتصال الضعيف، يمكنك نقل الراوتر إلى منطقة مرتفعة بعيدًا عن الأجهزة الأخرى التي ربما تتداخل مع الإشارات وتسبب في ضعف الاتصال.

إذا لم تنجح في الحصول على اتصال قوي بعد القيام بهذه الخطوات، يمكنك القيام بشراء راوتر إضافي ووضع مجموعة من محولات خطوط الشبكة وذلك من أجل الحصول توسيع الاتصال بالشبكة.

السبب الثاني:

السبب الأكثر شيوعًا لتباطؤ الاتصال بالشبكة هو قلة معدل نقل البيانات “النطاق الترددي”، وذلك بسبب كثرة أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية المتصلة بالشبكة وكذلك من أكثر مسببات ضعف الاتصال وجود أجهزة تلفاز متصل بالشبكة لأنه من المعروف أنها تستهلك معدل بيانات كبير.

طريقة الإصلاح:

يمكنك حل هذه المشكلة من خلال قطع اتصال أي أجهزة لا يتم استخدامها بشكل يستغرق معدل بيانات كبير، وإذا كان أكثر من شخص يحاول مشاهدة مقطع فيديو عبر يوتيوب أو Netflix، ويوجد شخص آخر يقوم بتجربة لعبة ما على الشبكة، يمكن محاولة ربط أحد الأجهزة بالراوتر سلكيًا من خلال كابل إيثرنت Cat-5 لتخفيف العبء على نطاق التردد اللاسلكي وتوفير سرعة لنقل البيانات، لكن من المتوقع أن تكون المشكلة أنك لا تمتلك سرعة الانترنت العالية بما يكفي لدعم كل الأجهزة في وقت واحد.

من المحتمل أن يكون سبب بطئ الشبكة أن شخص ما يحاول اختراق النطاق الخاص بك، ولمنع حدوث هذا الاختراق، عليك التأكد من إعدادات الشبكة وتغيير كلمة المرور.

السبب الثالث:

التشويش والتداخل على الشبكة ربما يكون من أخطر المشكلات التي يتم مواجهاتها عند الاتصال بشبكة الانترنت، وهذه المشكلة تحدث بشكل أكثر انتشارًا في المناطق المزدحمة، حيث أن معظم الأشخاص عند بداية اشتراكهم، يقوموا بترك الإعدادات دون تغيير، وهذا يعني أن قنوات التردد اللاسلكي الافتراضية مثل 1، 6 و11 أصبحت مزدحمة للغاية.

طريقة الإصلاح:

لحسن الحظ أنه تم التغلب على هذه المشكلة، حيث أن العديد من أجهزة التوجيه “الراوتر” الحديثة قادرة على اختيار قنوات التردد الأقل ازدحامًا تلقائيًا عند إعادة التشغيل. خلاف أن أجهزة الراوتر تمكنك أيضًا من إعداد دورة التشغيل وتسجيل الدخول إلى لوحة الإدارة ومن ثم القيام باختيار القناة الترددية يدويًا.

إذا كنت تمتلك راوتر مزدوج النطاق، يمكنك محاولة تمكين تردد 2.4GHz و5GHz مع المحافظة على بقاء القناة الترددية 5GHz مفتوحة للاتصالات الأكثر أهمية.

السبب الرابع:

ساعات الذروة، ربما تكون أكثر الأوقات والمسببات لضعف الاتصال بالشبكة خاصة في المناطق المزدحمة والمناطق الحضرية.

طريقة الإصلاح:

ربما يكون هذا هو السبب الوحيد الذي لا يوجد له حل غير أن المستخدم يحاول استخدام الشبكة في غير هذه الأوقات للحصول على أفضل أداء للاتصال.

السبب الخامس:

التطور التكنولوجي الهائل الذي حدث خلال العشر سنوات الماضية ربما يكون أحد أسباب ضعف الاتصال بالشبكة، حيث أنه قد تم وضع معايير لاسلكية جديدة توفر إمكانية اتصال الكثير من الأجهزة مثل التلفاز، مكبرات الصوت، الثلاجات، الطابعات والأضواء وغيرها الكثير، لذا فيمكن أن يكون سبب هذا التباطؤ في السرعة هو أن الراوتر الخاص بك قد يكون عفا عليه الزمن ولا يتناسب مع المعايير الجديدة.

طريقة الإصلاح:

لتجنب حدوث مشكلات التباطؤ في سرعة الاتصال بالشبكة، من الأفضل أن تقوم بتغيير جهاز الراوتر كل سنتين تقريبًا.

مشكلة قطع الاتصال:

قطع التصال بالشبكة عن الجهاز ربما تكون من المشكلات التي تواجهك بكثرة، ولهذه المشكلة العديد من الأسباب على النحو التالي.

السبب الأول:

ربما يحدث هذا القطع بشكل مفاجئ بسبب حدوث خلل في الجهاز أو الراوتر نفسه وفي الغالب يحدث هذا دون تفسير أو سبب منطقي.

طريقة الإصلاح:

أفضل حل لهذه المشكلة هو فصل الراوتر أو المودم والانتظار حوالي 30 ثانية على الأقل ثم قم بإعادة تشغيله.

السبب الثاني:

يحدث انقطاع في الاتصال بالشبكة بشكل كلي دون حدوث أي أخطاء في الراوتر أو في الهاتف أو الحاسوب.

طريقة الإصلاح:

لحل هذه المشكلة يمكن الذهاب لأقرب مكان يحتوي على شبكة اتصال جيدة والقيام بالاتصال بخدمة الشبكة الخاصة بك، ومعرفة المشكلة وطريقة حلها.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes