كندة علوش تعقد خطوبتهاعلى الفنان المصري عمرو يوسف

عقدت الفنانة كندة علوش خطوبتها على الفنان المصري عمرو يوسف.

وذكرت وسائل اعلام أن الثنائي عقدا قرانهما منذ أيام بعيداً عن أعين الإعلام، وقد قدم بعض الفنانين التهاني للثنائي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحمد حلمي على حسابه عبر “انستغرام” “مبروك خطوبة الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش”.

كما نشرت الفنانة مي كساب صورة لعلوش ويوسف على حسابها وكتبت “بجد سعادتي بيكم وليكم ما تتوصفش فرحانة جدا من قلبي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير لولولولولولي عقبال كل البنات”.

وكتبت شيرين ” الف مبروك يا حبايبي وربنا يملا أيامكم سعادة وهنا وفرح”.

وذكرت مصادر اعلامية أن التحضيرات لحفل الزفاف بدأت، حيث يتوقع أن يكون في كانون الثاني المقبل من العام الجديد.

يذكر أن كندة علوش كانت متزوجة من المخرج فارس الذهبي.

شام تايمز

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