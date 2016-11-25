مستخدم يكشف الثغرة التي أدت إلى توقف هواتف “آيفون” المفاجئ

كشف أحد المستخدمين عن سبب الخليل الذي أدى مؤخراً إلى توقف بعض أجهزة “آيفون 6” عن العمل بشكل مفاجئ.

وبحسب فيديو نشره المستخدم على Reddit والذي تصل مدته إلى 5 ثون فقط، فقد تم اكتشاف الخلل في برمجيات هواتف الأيفون الذي يظهر عند النقر على ملفات فيديو MP4، وقد تم تجربة ذلك بالفعل على عدد من الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل iOS 10.1.

وأجريت التجربة على بعض من هواتف “آيفون” التي تعمل بالإصدار التجريبي من iOS 10.2، وأدت التجربة إلى توقف الشاشة بشكل تلقائي بعد بضع ثواني من تشغيل فيديو MP4.

وأدى فيديو الـ Mp4 الذي تم تشغيله عبر رابط تم إرساله عبر iMessage إلى تشغيل الفيديو على iOS 10 من خلال مشغل افتراضي، واتضح وجود خلل أدى إلى ظهور حلقة أدت إلى إنهيار هاتف الأيفون خلال 10 ثواني عقب انتهاء الفيديو.

ويجب على المستخدم الضغط المطول على زر الطاقة مع النقر على اختيار إعادة التشغيل في نفس الوقت، ليعود هاتف “آيفون” للعمل.

شام تايمز

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