صيني يضرب والديه في الشارع بعد أن اشتروا له شقة صغيرة

قام شاب صيني بضرب والديه في الشارع، بعد أن اشتروا له شقة صغيرة، حسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويظهر شريط فيديو، شاب يعتدي بالضرب على والديه، في أحد شوارع مدينة “هاربين” الصينية، بعد أن قدّموا له شقة كهدية بمناسبة زفافه.

كما يظهر عدم تمكن أي من الأب أو الأم من الرد عليه، محاولين الدفاع عن أنفسهما بتغطية وجوههما. لكن المارة لم يسمحوا للشاب بالرحيل قبل مجيء الشرطة.

و أثار الفيديو غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، مستنكرين ما فعله هذا الشاب الأناني بوالديه.

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شام تايمز

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