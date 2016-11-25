(منصة دمشق) تدعو إلى جلسة تحضيرية لمؤتمر (حوار وطني شامل)

دعت اللجنة التحضيرية لـ (منصة دمشق) لحضور جلسة ما أسمته “جلسة الحوار الوطني” المزمع عقدها في دمشق يوم السبت القادم، وقالت إنها تحضيرية لمتمر “حوار وطني شامل”.

وبحسب بيانٍ للمنصّة، فإن الجلسة التي ستعقد في فندق “القيصر” بدمشق ستشهد مشاركة أحزاب وقوى سياسية وهيئات مجتمعٍ مدنيّ وشخصيات مستقلة.

الجلسة ستنعقد ليومٍ واحدٍ فقط، وستناقش أهمية الحوار السوري وأهمية المصالحات الوطنية، وأيضاً “الوصول إلى رؤية توافقية موحدة لمؤتمر شامل”.

شام تايمز

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