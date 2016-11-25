روما يتأهل أوروبيًا برباعية في شباك فيكتوريا بلزين

حسم نادي روما تأهله في الدوري الأوروبي بفوزه على ضيفه فيكتوريا بلزين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

تقدم روما اولا في الدقيقة 11 عبر البوسني دجيكو قبل أن يدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 18 عبر زيمان قبل أن يسجل دجيكو وبيروتي هدفين في الدقيقتين 61 و82 ثم اختتمها البوسني في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد روما إلى 11 نقطة في الصدارة فيما توقف رصيد فيكتوريا بلزين عند 3 نقاط في ذيل الترتيب.

المدرب سباليتي اختار طريقة 4/2/3/1 كما هو معتاد مؤخرا دافعا بتشكيل معظمه من الاساسيين على رأسهم دجيكو وصلاح وناينجولان.

اما رومان بيفارنيك المدير الفني لفريق فيكتوريا بلزين، فاعتمد على نفس الطريقة على أمل مباغتة روما وخطف فوز يعيد له الأمل في التأهل.

روما بدأ اللقاء بقوة بحثًا عن حسم التأهل دون انتظار أي نتائج أخرى وسعى لاعبوه بوضوح لتسجيل هدف مبكر وهو ما تحقق بالفعل عبر الهداف البوسني دجيكو بعد 11 دقيقة لتصبح النتيجة تقدم روما بهدف دون مقابل.

لم يستسلم الضيوف بعد الهدف ولم يشعر لاعبوه بالإحباط وحاولوا ادراك التعادل ونجحوا في ذلك بعدها بسبع دقائق عبر اللاعب زيمان لتعود الامور لنقطة البداية.

سيطر لاعبو روما بعدها على مجريات اللعب بحثًا عن هدف يعيد التقدم لهم من جديد فيما تراجع الفريق الضيف للدفاع مجبرًا.

وكاد صلاح أن يسجل هدفا ثانيا قبل نهاية الشوط ولكنه سدد برعونه في القائم ليطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني بدأ بنفس التشكيلة التي خاض بها الفريقان الشوط الاول في ظل رغبة كلا المدربين تأجيل التبديلات حتى تتضح الرؤية بشكل اكبر.

وبعد سيطرة واضحة من روما على مجريات اللعب اعاد دجيكو التقدم لروما مجددا في الدقيقة 61 بتسجيله الهدف الثاني.

واصل روما سيطرته بعد الهدف ولم يتراجع لاعبوه وبحثوا عن هدفًا ثالثًا وهو ما تحقق في الدقيقة 82 عبر البديل بيروتي بكعبه.

وأضاف دجيكو هدفًا رابعًا قبل النهاية بدقيقتين ليمر الوقت بدل الضائع دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلنًا فوز روما باللقاء.

كوووورة

شام تايمز

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