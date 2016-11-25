إيطاليا : القبض على صومالي ألماني يتزعم عصابة لتهريب اللاجئين لشمالي أوروبا

أعلنت الشرطة الإيطالية أنه تم القبض على شخص ألماني مولود في الصومال اليوم الأربعاء في ألمانيا، بعدما تردد أنه يترأس عصابة من 13 رجلاً لمساعدة المهاجرين على السفر من إيطاليا إلى شمال أوروبا .

وذكرت الشرطة أنه بمساعدة اثنين من معاونيه المتمركزين في ميلانو وشبكة بأنحاء إيطاليا، تمكن ماودي عبد السلام خليف من أن يوفر للمهاجرين الصوماليين وثائق مزيفة وتذاكر قطارات لألمانيا أو فرنسا أو الدول الاسكندينافية.

وقال مسؤول الشرطة الذي ترأس التحقيقات توماسو نيجليو ،من مدينة ساليرنو جنوبي إيطاليا “إن خليف هو زعيم هذه العصابة الإجرامية”.

وأضاف نيجليو أن المشتبه به كان يقيم في مدينة كارلسروه جنوب غربي ألمانيا حيث تم القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أوروبية.

واكتشفت الشرطة العصابة للمرة الأولى في أبريل (نيسان) 2015 بعد استجواب مجموعة من الصوماليين كانت البحرية الإيطالية قد نقلتهم إلى ساليرنو بعد إنقاذهم في البحر المتوسط.

ويخضع عشرة من المشتبه بهم ،من بينهم خليف ومعاوناه في ميلانو، للحبس على ذمة التحقيق، فيما تقرر إخضاع الثلاثة الآخرين للإقامة الجبرية.

وقال نيجليو “إن الشرطة لم تنته بعد من عمليات الضبط في عدة مدن إيطالية”.

ويواجه أعضاء شبكة تهريب البشر تهمة الانتماء لتنظيم إجرامي يهدف لمساعدة الهجرة غير المشروعة، وهم معرضون لعقوبة السجن لفترة تصل إلى 10 أعوام حال إدانتهم ، حسبما أفاد مسؤول الشرطة.

(DPA)

شام تايمز

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