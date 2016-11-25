ما هي أفضل وضعية ليديك خلال مقابلة العمل ؟ ( فيديو )

تشكل لغة الجسد مؤشراً هاماً على شخصية الإنسان، وتلعب دوراً أساسياً في كثير من الأحيان في الحكم على المتقدم لشغل وظيفة ما خلال مقابلة العمل.

ونظراً لأن اليدين هما الأكثر استخداماً للتعبير عن حالة الإنسان، فلا بد من معرفة الوضعية الأمثل لهما خلال المقابلة، وذلك لإعطاء انطباع جيد لرب العمل أو الموظف الذي يجري هذه المقابلة بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، هناك العديد من الأشياء التي يجب فعلها باليدين أو تجنبها أثناء مقابلة العمل:

الأشياء التي يجب فعلها:

– عرض راحتي الكفين، وهذا دليل على الوضوح والصراحة والنزاهة والإخلاص.

– عرض وتحريك اليدين مع ملامسة الأصابع ببينهما، وهذا يدل على الثقة، وتستخدم هذه الطريقة عادة من قبل السياسيين وأصحاب المناصب العليا ومنتجو أفلام الفيديو التوضيحية.

الأشياء التي يجب أن تتجنبها:

– إخفاء راحتي الكفين، وهذه الحركة تدل على أنك تحاول التحكم بالموقف، وفي حال وضع اليدين في الأسفل، فهذا يوحي بأن لديك شيئاً تريد إخفاءه.

– الضرب بالأصابع على الطاولة دليل على قلة الصبر، وفي جميع الأحوال فإن هذا التصرف مزعج للآخرين.

– طوي الذراعين فوق بعضهما البعض يدل على اتخاذك موقفاً دفاعياً أثناء المقابلة.

– التحريك العشوائي المتكرر لليدين، ينصح بعدم المبالغة في ذلك، وتحريك اليدين فقط لتوضيح بعض النقاط.

شام تايمز

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