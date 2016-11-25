رئيس وزراء بافاريا لميركل : لن نشارك بأي حكومة مقبلة ما لم يتم اعتماد حد أقصى لعدد اللاجئين

أعلن رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المحافظ ورئيس وزراء ولاية بافاريا هورست زيهوفر أن حزبه لن يشارك في أي حكومة مقبلة عقب الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل إلا في حال اعتماد حد أقصى لعدد اللاجئين.

وفي تصريح لصحيفة أوغسبورغر ألغماينه في عددها الصادر اليوم الخميس أكد زيهوفر أن سقف عدد اللاجئين لا يجوز أن يتجاوز 200 ألف سنويا، وقال: “سوف نتمسك (بهذا الطلب) لأن تحديد عدد اللاجئين شرط لنجاح عملية الاندماج.”

ولطالما انتقد عدد من السياسيين المنتمين للحزب المسيحي الاجتماعي، الذي يشكل مع الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة ميركل الاتحاد المسيحي، سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها ميركل مع اللاجئين، حيث صرح مثلا زيهوفر أكثر من مرة أن المحافظين يواجهون الهزيمة في الانتخابات إذا استمروا في الخلاف إزاء مسألة الهجرة.

(AFP-DPA-DW)

شام تايمز

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