للرجال فقط .. 8 أنواع من الأطعمة لصحة أفضل

إذا كنت من الرجال الحريصين على التمتع بصحة جيدة طوال حياتهم، فعليك باتباع نظام غذائي يتضمن أنواعاً معينة من الأطعمة التي تساعد في تعزيز الصحة العامة للرجال على وجه الخصوص.

وعلى الرغم من أهمية أطعمة عديدة لكل من النساء والرجال على حد سواء، توجد أهمية صحية خاصة لبعض الأطعمة بالنسبة للرجال، وأخرى بالنسبة للنساء.

وإليكم فيما يلي أفضل 8 أنواع من الأطعمة والتي من شأنها المحافظة على صحة الرجال، حسب ما نقلت قناة العربية عن شبكة “بولد سكاي”:

1- الأسماك : وفق دراسة بحثية، فإن الأسماك وخاصة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، من أفضل الأطعمة الصحية بالنسبة للرجال، لما توفره لهم من حماية ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.

2- بذور الكتان : لاحتوائها على كمية وفيرة من البروتين، تساعد بذور الكتان الرجال في بناء العضلات، كما أن احتواءها على أحماض أوميغا 3 الدهنية، يعمل على حماية القلب ضد الأمراض.

3- الجوز : وفق كتب من الحضارة الرومانية القديمة، يعد الجوز معززا قويا للكفاءة الجنسية لدى الرجال.

4- زيت الزيتون : يساعد تناول زيت الزيتون بانتظام في الحد من خطر السكتة الدماغية لدى الرجال، نظرا لقدرته على منع تجلط الدم.

5- السبانخ : تعتبر السبانخ من الأطعمة الهامة لتعزيز الصحة الجنسية لدى الرجال، وذلك لاحتوائها على كميات وفيرة من الماغنيسيوم، والذي يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

6- البطيخ : كثيراً ما يطلق خبراء التغذية على البطيخ اسم “الفياغرا الطبيعية”، وذلك لأنه غني بأحماض سيترولين الأمينية والتي يمكن أن تساعد في إطالة فترة العلاقة الحميمية.

7- الكرز : كما يعد الكرز من الأطعمة المفيدة لصحة الرجال لاحتوائه على مركب الانثوسيانين والذي يحسن من عملية تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

8- البطاطا (البطاطس) : تساعد البطاطس أيضاً في تعزيز القدرات الجنسية لدى الرجال وذلك لاحتوائها على البوتاسيوم.

شام تايمز

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