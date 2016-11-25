ألمانيا : مواطن مخمور يعتدي على لاجئ سوري ببرغي ضخم !

تعرض لاجئ سوري شاب، مساء يوم الجمعة الماضي، للضرب بأداة حديدية، على يد “مخمور ألماني”، في مدينة “يينا” بولاية تورينغن، في ألمانيا.

ووفق المعلومات في وسائل إعلام ألمانية، فإن الحادثة وقعت في شارع “كارل ماركس آلي”، بالقرب من إحدى محطات الترام، منتصف الليل.

وبعد أن وصل السوري إلى محطة الترام برفقة فتاة، هاجمه ألماني مخمور بـ “برغي ضخم” (الصورة) كان يحمله، محاولاً ضرب رأسه، ليتصدى الشاب السوري للضربة ويصاب بيده.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الرجل الثلاثيني الذي قال إنه كان تحت تأثير المخدرات والكحول وبعض الأدوية.

شام تايمز

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