بالفيديو .. عجوز أمريكية ترفع الأثقال بعمر 78 عاماً !

أثبتت سيدة أمريكية مُسنّة أن لا يأس مع الحياة، وذلك بعد أن تمكنت من التغلب على أمراض الشخيوخة، عبر ممارسة رياضة رفع الأثقال التي يجد فيها الكثير من الشباب مشقة كبيرة.

وبعمر 78 عاماً، لا تزال شيرلي ويب قادرة على حمل الأثقال، لتؤكد أن بالإمكان فعل الكثير حتى مع التقدم بالعمر، حيث يمكنها أن ترفع أكثر من 100 كيلو غرام، دون أن تشعر بالتعب أو الإجهاد بحسب موقع لايف هاك.

ووفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، هناك الكثير من الناس الذين يقولون إنهم حريصون على لياقتهم البدنية، لكن شيرلي أرفقت القول بالفعل، فقبل عامين لم تكن قادرة على النهوض دون الحصول على مساعدة، وكان أقصى ما يمكن أن تفعله هو تقليم الأعشاب في الحديقة.

وبعد أن أدركت أنها بحاجة إلى تغيير نمط حياتها، انضمت إلى نادي رياضي في ولاية إيلينوي مع حفيدتها ، وفي مقابلة مع شبكة “أي إس بي إن” قالت شيرلي “ليس لدي أية نية للتوقف عن ممارسة رفع الأثقال الآن، فعندما أذهب إلى النادي وأماس الرياضة، أشعر أنني أفضل حالاً من أي وقت آخر”.

شام تايمز

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