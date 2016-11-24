الإمارات : 3 أطفال يلقون حتفهم بعد سقوطهم في بئر

لقي 3 أطفال إماراتيين حتفهم فيما أصيب الرابع بعد سقوطهم في بئر قديمة محفورة في بيت جدهم في مدينة العين.

وبحسب صحيفة البيان ، تم نقل الأطفال الأربعة، 3 ذكور وبنت، وتتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات إلى مستشفى “توام”، وكان الأطفال قد سقطوا أثناء لعبهم أعلى الغطاء الخشبي للبئر، وتم إنقاذ أحدهم فيما توفي الثلاثة الآخرون.

وكان الأطفال يلاحقون قطة في ساحة المنزل ومنها تحركوا نحو البئر المغطى بقطعة خشب غير سميكة، فقفزوا عليها ما أدى إلى سقوطهم جميعاً في البئر.

شام تايمز

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