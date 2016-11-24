ابراهيموفيتش يهاجم الصحافة الإنجليزية بسبب روني

هاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الصحافة على تعاملها مع واين روني، قائد المانيو، في الأسابيع الأخيرة.

ووصف زلاتان، الصحافة، بأنها تتعامل مع واين روني، بعدم “احترام”، بعد تصويره مؤخرًا، وهو في حالة غير لائقة في حفل زفاف، في أحد فنادق إنجلترا.

وقال زلاتان لقناة “BT Sport” البريطانية: “الناس تتحدث والبعض يكتب. أنا لا أعرف حقًا ما الذي حدث؟ لكني متيقن تمامًا أن وسائل الإعلام، لا تعرف القصة الحقيقية”.

وأضاف: “إنه شخص مشهور، وهو قائد المنتخب الإنجليزي، والناس تريد أن تكتب عنه. أعتقد أن هناك عدم احترام، لكن الأمر مبالغ فيه للغاية”.

وعن قلة تسجيله للأهداف مؤخرًا، قال إبراهيموفيتش: “لديَّ أكثر من 450 هدفًا في مسيرتي. الأهداف هي آخر ما أقلق بشأنه”.

واختتم: “سوف نلعب أمام فينورد، من أجل الفوز. أنا لا أحب الخسارة حتى في التدريبات. لا أحب أن أخسر وأعمل جاهدًا، كي أفوز”.

كووورة

شام تايمز

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