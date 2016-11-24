ألفا مقاتل يستعدون للرحيل لإدلب .. اتفاق على خروج المسلحين من خان الشيح

بعد أربعة أيام من المفاوضات بين قوات النظام ومسلحي بلدة خان الشيح في ريف دمشق الغربي تم الاتفاق اليوم الخميس، على خروج المسلحين من بلدة خان الشيح المحاصرة، باتجاه مدينة إدلب، إلا أن قوات النظام مددت الهدنة ليوم جديد بغية شمل ثوار بلدة زاكية في غوطة دمشق الغربية بالاتفاق.

الناشط رائد العمر قال لـ “كلنا شركاء” إن وفد النظام المكون من المذيعة كنانة حويجة وضابط برتبة مقدم من الفرقة الرابعة زار المنطقة ثلاث مرات متتالية خلال الأيام الأربعة من المفاوضات، ليتم الاتفاق اليوم على خروج ثوار خان الشيح وتمديد اتفاق الهدنة لمدة 24 ساعة إضافية وذلك في سعي قوات النظام لشمل بلدة (زاكية) في غوطة دمشق الغربية بالاتفاق،

مضيفاً أن وفد قوات النظام بدأ بالعمل في بلدة زاكية وطرح على ثوار البلدة الخروج باتجاه خان الشيح دون سلاح ومنها يتم نقلهم باتجاه الشمال السوري.

ويتوقع إن العدد الإجمالي للذين سيخرجون من خان الشيح وزاكية يتجاوز أكثر من ألفي شخص، بمن فيهم عائلات المقاتلين.

وأشار الناشط العمر إلى أن النقطة الأخيرة في غوطة دمشق الغربية عقب تطورات اليوم أصحبت هي بلدة كناكر، وتسعى قوات النظام أيضاً لفرض مصالحةٍ عليها حيث مددت قوات النظام الهدنة فيها حتى مساء يوم غدٍ الجمعة.

وأوضح أن وضع بلدة كناكر مختلف عن خان الشيح كون المقاتلين جميعهم من أبناء البلدة ومن الصعب ان يقبلوا بالخروج من بيوتهم بهذه البساطة لذلك فإن المفاوضات في البلدة ستكون معقدة أكثر من باقي مدن وبلدات الغوطة الغربية.

شام تايمز

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