صحيفة بريطانية : ترامب سيتحالف مع روسيا وتركيا والأردن لسحق داعش

لندن ـ “شام تايمز”: كشفت صحيفة بريطانية أن الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب سيتحالف مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لسحق تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش).

وقالت (ديلي ستار) نقلاً عن مصادر مطلعة في واشنطن إن مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب الجنرال المتقاعد مايكل فلين يجري مفاوضات حالياً مع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي والرئيس التركي أردوغان والعاهل الأردني، لتشكيل تحالف رباعي ضد داعش.

واضافت أن الدول الأربع ناقشت خطة لشن هجوم مشترك ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، ستشارك فيه الجيوش النظامية لتركيا والأردن والعراق ودول الخليج العربية.

واشارت الصحيفة إلى أن بوتين هاتف شخصياً ترامب بعد فوزه المفاجئ بانتخابات الرئاسة الامريكية وناقش معه طرق القضاء على داعش في سوريا، وأبدى له استعداده للمساعدة في القضاء على التنظيم الارهابي على أساس الاحترام المتبادل بين بلديهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

ونقلت عن المصادر المطلعة أن بوتين وترامب ظلا على تواصل منتظم منذ ذلك الحين، في حين كلّف الرئيس الامريكي المنتخب ابنه الأكبر سناً دونالد باجراء مناقشات خاصة مع دبلوماسيين وسياسيين غربيين وعرب غطت العديد من القضايا وعلى رأسها القضاء على تنظيم داعش.

شام تايمز

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