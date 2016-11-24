الأمم المتحدة: المعارضة شرق حلب وافقت على خطتنا للمساعدات وعمليات الإجلاء لأسباب طبية وننتظر “الضوء الأخضر” من النظام وروسيا

قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان ايجلاند, يوم الخميس, إن جماعات المعارضة السورية المسلحة في شرق حلب المحاصر وافقت على خطة المنظمة الدولية لتوصيل المساعدات وعمليات الإجلاء لأسباب طبية لكنها في انتظار الضوء الأخضر من روسيا والحكومة السورية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن إيجلاند قوله, للصحفيين, “نأمل الحصول على الضوء الأخضر من كل من الجانب الروسي والجانب الحكومي السوري. الإشارة اليوم من الجانب الروسي كانت إيجابية… على كل الأحوال البديل هو أن يموت الناس جوعا. لا يمكن السماح بحدوث ذلك”.

وكانت الممثلية الروسية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف كشفت, يوم السبت الماضي, أن موسكو والنظام يسعيان ويبذلان جهوداً بغية تطبيق الخطة الإنسانية الأممية في حلب, وذلك رداً على اتهام الأمم المتحدة للحكومة السورية بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة.

وأوضح إيجلاند إن الشاحنات جاهزة في تركيا وغرب حلب لإدخال المساعدات لكن الأمم المتحدة بحاجة لإخطارها قبل ذلك باثنتين وسبعين ساعة للتحضير “للعملية الكبيرة والمعقدة والخطيرة”.

وتخطط الأمم المتحدة لإيصال قافلة مساعدات إنسانية لحوالي مليون شخص في حلب، خلال شهر تشرين الثاني الجاري، لكن حتى الآن لم تصل أي شاحنة من المساعدات المعنية إلى المدينة.

ويشار الى أن هناك نحو 275 ألف شخص محاصرون في شرق حلب حيث كانت آخر الحصص الغذائية التي وفرتها الأمم المتحدة قد وزعت في 13 تشرين الثاني الحالي.

شام تايمز

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