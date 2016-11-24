حسن عبد العظيم : من حقنا عقد مؤتمر للمعارضة في دمشق .. ولامانع من مشاركة بعض الضباط المنشقين وبعض الأطراف العسكرية المعارضة والهيئة العليا للمفاوضات

أكد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة حسن عبد العظيم لميلودي اف ام ضمن فقرة هامش سياسي بأن “المعارضة السورية ليست بحاجة إلى إذن أو موافقة من الحكومة السورية على عقد أي مؤتمر في دمشق، فهذا من حقها” على حد تعبيره. .

وعن مكان عقد المؤتمر المرتقب الذي دعت إليه هيئة التنسيق قال عبد العظيم: “لا نمانع في عقد مؤتمر إنقاذ سورية بأي مكان على الأرض السورية، ونفضل عقد المؤتمر في دمشق، لكن سيكون هناك لجنة تحضيرية لتحدد المكان والزمان والمشاركين”. .

وختم عبد العظيم حديثه بالقول: “لا مانع من مشاركة بعض الضباط المنشقين وبعض الأطراف العسكرية المعارضة والهيئة العليا للمفاوضات لأنها مؤثرة على الحل السياسي، وأمر دعوة تلك الأطراف متروك للجنة التحضيرية لمؤتمر إنقاذ سورية”.

شام تايمز

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