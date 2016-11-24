لافروف: اقتراح باريس بإدانة النظام السوري باستخدام الكيماوي يعرقل الاتفاقات السابقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الخميس, إن اقتراح باريس بإدانة النظام باستخدام السلاح الكيماوي يعيق الاتفاقات التي تم التوصل اليها سابقا بشأن سوريا.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن لافروف قوله, في إشارة الى الاقتراح الفرنسي, بإنه “الا يساعد على تحقيق ما تم التوصل إليه من اتفاقات بشأن سوريا”.

جاء ذلك عقب يوم من اعلان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت ان فرنسا ستتحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحكومة السورية لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

واشار لافروف إلى أن “موقف المجتمع الدولي يتمثل بأن يتم اتخاذ إجراءات متفق عليها لحل الأزمة السورية بالطرق السياسية وليس شن الحرب على دمشق”, لافتا إلى أنه “يعتقد أنه ليس من مصلحة فرنسا مواجهة هذا الموقف”.

وكانت فرنسا من أوائل الدول التي دعت مجلس الأمن الى التحرك واتخاذ اجراءات حيال استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا, وذلك بعد ساعات من صدور تقرير اممي في آب الماضي، اتهم من خلاله قوات النظام السوري وتنظيم “داعش” بالتورط باستخدام الكيماوي في البلاد.

وحول مزاعم استخدام السلطات السورية للسلاح الكيماوي, شدد لافروف على ضرورة التحقق منها, موضحا أنها “لا تستند إلى براهين”.

وأدانت اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في 11 تشرين الثاني الجاري النظام السوري بـ”استخدام مواد سمّية محظورة” في سوريا، حيث استند “حكم” المنظمة إلى التقرير الأخير الصادر عن تحقيق أجري تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للكشف عن الجهات المتورطة في استخدام أسلحة كيميائية في بعض مناطق القتال في سوريا العام الماضي، اذ تم تحميل النظام السوري المسؤولية عن تنفيذ ثلاث هجمات كيميائية في الفترة بين آذار ونيسان 2015.

شام تايمز

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