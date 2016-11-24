مورينيو يثق في إبراهيموفيتش ويصف روني بالبطيء

كشف إعلان جوزيه مورينيو أن زلاتان ابراهيموفيتش سيستمر لموسم آخر مع مانشستر يونايتد عن ثقة المدرب البرتغالي الكبيرة في مهاجم لا يزال يحاول إثبات جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهاجم مدرب يونايتد بقوة أسئلة حول سرعة ومدى ملائمة المهاجم البالغ عمره 35 عاما للفريق الإنجليزي بربط مصيرهما حيث يحاولان قلب الموسم السيء ليونايتد.

وقال مورينيو “سنقوم بتفعيل بند الموسم الثاني. بعد ذلك يمكنه أن يفعل ما يريد.”

وبينما من السهل تفسير لماذا سيوقع إبراهيموفيتش للبقاء لموسم آخر حيث تشير تقاير إلى أنه سيحصل على راتب أسبوعي 260 ألف جنيه استرليني (323362 دولارا) فإن بعض الجماهير تتساءل هل ما زال هو الرجل المناسب لقيادة هجوم مان يونايتد عندما يبلغ 37 عاما.

ونضبت الأهداف بعد أن هز الشباك خمس مرات في أول خمس مباريات ومنذ ذلك الحين سجل المهاجم السويدي ثلاثة أهداف في 12 مباراة من بينهم هدف في مرمى زوريا الاوكراني في الدوري الأوروبي وثنائية في مرمى سوانزي متذيل ترتيب الدوري الممتاز.

ورغم أن بعض هذه الأهداف كان رائعا فإن إبراهيموفيتش بدا متراجعا في موسم يتألق فيه تشيلسي وليفربول ويبتعدان عن يونايتد صاحب المركز السادس.

ودافع المهاجم السويدي عن نفسه أمس الأربعاء عندما دار حديث في مؤتمر صحفي حول أنه لم يتألق هذا الموسم.

وقال “أتألق لمدة 24 ساعة (في اليوم) لذا هذا يعتمد على كيف تريدونني أن أتألق. ألعب كرة القدم منذ 20 عاما وكلما تقدم بي العمر أشعر أنني أصبح أفضل.”

وأضاف مازحا “أنا أتألق بطريقة أو بأخرى لكن إذا كنتم تريدوني أن أتألق أكثر سأحاول فعل ذلك ومن أجلكم.”

لكن المشكلة التي حددها مورينيو في هجوم الفريق هي الافتقار للسرعة وقال إنه أجلس وين روني على مقاعد البدلاء عندما استضاف أرسنال لأنه بطيء للغاية.

ويأتي الإعلان المفاجئ أمس الأربعاء لأن إبراهيموفيتش أشار في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أنه ربما يرحل إلى الدوري الأمريكي.

وأخبر صحيفة افتونبلادت السويدية: “ربما يجب أن أفعل ما لم يقم به نابليون وأعبر المحيط الاطلسي وأغزو الولايات المتحدة.”

ومع الفوز ببطولة على الأقل في كل موسم منذ 2001 بما في ذلك 13 لقبا للدوري ومع الإعلان عن إقامة تمثال له في ستوكهولم فإن مورينيو يعتقد أن ابراهيموفيتش سيتألق.

كووورة

شام تايمز

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