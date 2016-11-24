“انستغرام” تتيح ميزة بث الفيديو المباشر واخفاء الصور المرسلة قريباً

قدم تطبيق “انستغرام” تحديثاً جديداً جلب ميزتين منها ميزة البث المباشر للفيديو، وميزة إخفاء الصور والفيديو بعد ارسالها، على أن تصل الميزتان إلى المستخدمين ضمن التحديث الجديد خلال الاسابيع القادمة.

وبحسب engadget، فإن ميزة البث المباشر للفيديو ستأتي كجزء من خاصية القصص في “انستغرام”، حيث يمكن للمستخدم التمرير لإضافة صور أو فيديو للقصص.

وسيظهر للمستخدم بموجب ميزة البث المباشر، اختيار جديد في بث حي للفيديو، وأيضاً، ستظهر إشارة live لمتابعي المستخدم عند بدء البث المباشر للفيديو، لإضافة تعليقات على الفيديو أثناء البث.

وتتيح الميزة الجديدة متابعة البث المباشر لأصدقاء المستخدم أو للقصص المفضلة له عبر خاصية explore، حيث يدفع تطبيق “انستغرام” بمقاطع الفيديو الجديدة التي يتم بثها مباشرة إلى هذا التبويب ليتيح استكشاف كل جديد.

أما الميزة الثانية ضمن التحديث الجديد، وهي ميزة اخفاء الصور والفيديو، فتتيح اخفاء الوسائط المرسلة إلى الأصدقاء بعد فترة، بموجب ميزة Instagram Direct.

ويمكن للمستخدم اختيار إرسال الوسائط إلى فرد أو إلى مجموعة محددة ومن ثم تختفي هذه الصور أو محتوى الفيديو، وتقتصر هذه الميزة على متابعي المستخدم فقط، وتتيح للمرسل أن يضيف الرسوم أو التعليقات على الصور.

شام تايمز

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