البرلمان الأوروبي يصوّت ضد وسائل الإعلام الروسية ويطلب تجميد مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد لفترة مؤقتة

تبنى البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء قرارا يقضي بمواجهة وسائل إعلام روسية، بينهم “وكالة “سبوتنيك” وقناة “روسيا اليوم”، وذلك على خلفية تصعيد موسكو من مستوى حملتها الدعائية ضد الاتحاد، بالإضافة إلى اتباعها سياسة التضليل الإعلامي ونشر الشائعات.

واتهم النواب الاوروبيون موسكو باستخدام عدة ادوات بينها قناة “روسيا اليوم” المتعددة اللغات و”ما يسمى وكالات انباء” و”شبكات اجتماعية ومتصيدو الانترنت لمهاجمة القيم الديمقراطية وزرع الشقاق في اوروبا واعطاء الانطباع بان دول الاتحاد الاوروبي الشرقية هي دول فاشلة”.

كما اتهم القرار روسيا بتخصيص مبالغ كبيرة من خلال الحكومة مباشرة او شركات ومنظمات يسيطر عليها الكرملين من اجل نشر معلومات خاطئة.

وايد النواب في ستراسبورغ باغلبية 304 اصوات مؤيدة و179صوتا معارضا مع امتناع 208 عن التصويت قرارا يعرب عن القلق الشديد من التطور السريع للانشطة المستوحاة من الكرملين في اوروبا بما في ذلك نشر معلومات مضللة والدعاية الهادفة الى الحفاظ على او زيادة النفوذ الروسي واضعاف الاتحاد الاوروبي وزرع الشقاق فيه.

ومن بين المعارضين ممثلون عن حركات شعبوية ومعارضة للمؤسسات الاوروبية متهمة بتلقي الدعم من موسكو مثل الجبهة الوطنية الفرنسية وحزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) وعدد كبير من النواب ومجموعات اخرى.

كما اعرب البرلمان الاوروبي في قراره عن “اسفه لدعم روسيا المالي للقوى المعادية لاوروبا لا سيما احزاب اليمين المتطرف والقوى الشعبوية والحركات الرافضة للقيم الاساسية للديمقراطيات الليبرالية”، محذراً كذلك من الدعاية التي يمارسها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ومنظمات اخرى، وحث الدول الاوروبية الى بذل المزيد لمكافحة جهود هذه التنظيمات في دفع شباب اوروبيين الى التطرف.

البرلمان الأوروبي يطلب تجميد مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد

صوت نواب البرلمان الأوروبي, يوم الخميس, لصالح مشروع قرار غير ملزم, يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لفترة مؤقتة.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية فقد صوت 479 نائبا لصالح المشروع, ورفض 37, فيما تحفظ 107 نواب على الإدلاء بأصواتهم.

ويوصي المشروع بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، عازيا التعليق إلى الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية في 15 تموز الماضي.

ودعا مشروع القرار إلى رفع حالة الطوارئ في تركيا, من أجل استئناف المفاوضات من جديد, مبينا أنَّ البرلمان والاتحاد الأوروبيَين أدانا بشدة المحاولة الانقلابية وأكدا على حق تركيا في مقاضاة المسؤولين عنها.

وكانت السلطات التركية أعلنت, أوائل الشهر الماضي, عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر إضافية ابتداء من 19 من الشهر نفسه, وذلك على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز الماضي.

كما شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, مؤخراً، على ضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ لمدة عام على الأقل.

وتعرضت الحكومة التركية في 15 تموز الماضي لمحاولة انقلاب فاشلة قام بها وحدات من الجيش التركي, حيث اتهمت انقرة دولا غربية عدة بانها لم تتخذ موقفا واضحا بدعم الحكومة الشرعية في البلاد.

وشنت الحكومة حملة قمع واسعة ضد من يشتبه بأنهم من أنصار الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بعد اتهامه بأنه وراء المحاولة الانقلابية، وهو ما نفاه غولن.

ولا يعد مشروع القرار ملزما, لتجميد أو إنهاء المفاوضات, إنما تعد بمثابة رسالة سياسية للمجلس الأوروبي والحكومات الأوروبية.

يشار الى أن موضوع عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي سيكون ضمن الأجندات المطروحة على القمة الأوروبية المرتقبة بكانون الأول القادم.

يذكر ان انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يجعلها ثاني أكبر عضو في الاتحاد من حيث عدد السكان بعد ألمانيا حيث بلغ عدد سكانها حوالي 78 ألف نسمة, وفقا

شام تايمز

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