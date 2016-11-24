تركيا تتهم النظامي بقتل 3 من جنودها وجرح 10 آخرين بغارة قرب الباب بريف حلب

اتهم الجيش التركي الجيش النظامي بشن غارة جوية, يوم الخميس, بالقرب من مدينة الباب بريف حلب ما ادى الى مقتل ثلاثة من جنودها وجرح عشرة آخرين.

وقال الجيش التركي, في بيان على موقعه الالكتروني, “في الغارة الجوية التي نقدر انها من قوات النظام السوري، قتل ثلاثة من جنودنا واصيب عشرة جنود، احدهم جروحه خطيرة”, مشيرا الى ان الغارة وقعت عند الساعة 3,30 (00,30 تغ) في منطقة الباب.

وهذه هي الحادثة الثانية من نوعها في غضون أسبوعين, حيث أعلنت تركيا, في وقت سابق من الشهر الحالي, عن مقتل احد جنودها واصابة 2 اخرين بجروح في هجوم شنه تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) قرب مدينة الباب بحلب.

وسقط عدد من الجنود الاتراك, خلال بدء الجيش التركي عملياته في سوريا منذ اب الماضي, في هجمات ومعارك مع تنظيم “داعش”.

ويشار الى ان أن القوات التركية بدأت في 24 آب الماضي عملية عسكرية على الحدود مع سوريا تحت اسم “درع الفرات” بهدف طرد مسلحي “داعش” من المناطق الحدودية مع سوريا وفرضت حصارا من جهة الغرب على مدينة الباب بريف حلب, الخاصعة تحت سيطرة التنظيم.

شام تايمز

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