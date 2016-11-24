إعادة افتتاح أبواب كليات جامعة الفرات في الحسكة أمام الطلبة الذين تظاهروا بالعشرات

عادت كليات فرع جامعة الفرات في الحسكة عن قرارها بافتتاح أبوابها أمام الطلبة الذين تظاهروا بالعشرات، أمام مقر كلية الحقوق صباح يوم الثلاثاء الماضي، حيث مقر رئاسة فرع الجامعة التي كانت قد اتخذت قراراً بإغلاق أبوابها نتيجة للممارسات غير المسؤولة التي وضعت ممن يُعرف باتحاد الشبيبة الثورية – شبيبة روج آفا التابعة لما يُسمى الإدارة الذاتية، التي يُشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في محافظة الحسكة.

وحينها كان قد طالب الطلاب المتظاهرون بإعادة افتتاح أبواب كلياتهم من دون قيد أو شرط، مستنكرين التصرف السافر واللامسؤول الذي عمل على تعطيل تحصيلهم العلمي بطريقة بعيدة كل البعد عن الأعراف والتقاليد الجامعية في كل دول العالم.

وبيّن رئيس فرع جامعة الفرات في الحسكة الدكتور نجم الحميدي: إن السلوكيات والممارسات اللاواعية وغير المدركة، التي صدرت عما يُسمى اتحاد الشبيبة الثورية، هي من دفعنا إلى إغلاق أبواب الكليات حتى إزالة جميع المظاهر العسكرية والامتناع عن الممارسات التي تصدر عنهم، وعملت على خرق الاتفاق الذي كان مبرماً بين فرع الجامعة وما يُعرف بالعلاقات العامة العسكرية التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية، الذي صدر بموافقة الطرفين بتاريخ الخامس عشر من شهر أيلول الماضي، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة صيف العام الجاري، والقاضي بتحييد جامعة الفرات والكليات والمعاهد التي تتبع لها عن كل الأمور الخلافية التي تحصل في المحافظة وأيّاً كانت دوافعها،

مع الأخذ بالحسبان بأن يقوم الحرس المدني من طاقم العاملين في فرع الجامعة والكليات بحراستها وعلى مسؤوليتهم الحصرية، وإزالة جميع المظاهر المسلحة من أمام المداخل والأبواب للكليات.

وأكد الحميدي أن ما يُسمى شبيبة روج آفا، قامت بإحداث ما يُعرف (بالكومين) وإلزام جميع طلاب كليتي الهندسة المدنية المستجدين الذي يبلغ عددهم 3800 طالب وطالبة، والطلاب النظاميين المستجدين أيضاً في كلية الاقتصاد الذين يبلغ عددهم نحو 1600 طالب وطالبة، بالحصول على بطاقة جامعية منهم وحصر دخولهم إلى الكلية بموجبها فقط! إضافة إلى إيقاف الدوام الرسمي في الكليات على حساب المحاضرات الدراسية، وعقد اجتماعات مع الطلبة دون ذكر الأسباب.

وأشار الحميدي إلى تدخّل أعضاء (الكومين) وأخذهم دور العاملين في الجامعة من خلال وقوفهم على الأبواب، إضافة إلى تدخّلهم بشؤون التدريس والنتائج الامتحانية في كلية العلوم، وقيامهم بطرد مستثمر مقصف الكلية ذاتها ومنفذ تصوير الخدمات الجماعية وحصر استثمار ذلك بهم فقط، وتدخّلهم أيضاً بشؤون إدارتي كليتي الآداب والتربية.

وفي هذا السياق الذي اقتضى بافتتاح الكليات الجامعية ذكر الحميدي: إنه تم عقد اجتماع مساء يوم أمس الأول الثلاثاء برئاسة محافظ الحسكة، حضره المعنيون الذين كانوا قد أبرموا معنا الاتفاق الماضي، وقضى الاجتماع بإزالة جميع المظاهر المخالفة والمناقضة للاتفاق المذكور آنفاً.

الوطن

شام تايمز

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