مصالحة خان الشيح على صفيح ساخن وقد تشمل كناكر .. ارتفاع أعداد المسلحين الراغبين بالخروج

أكد أمين عام جبهة النضــال الشــعبي الفلســطيني، وأمــين ســر تحالف فصائـل المقاومــة الفلسطينية في سورية خالد عبد المجيد أن المفاوضات مستمرة بين السلطات الرسمية وممثلي المسلحين ووجهاء من مخيم خان الشيح،

موضحاً أن وجهاء من قرى مجاورة «ومنهم من زاكية» يشاركون فيه، ولافتاً إلى أن المحادثات تتم وسط هدنة مستمرة لليوم الرابع على التوالي.

وأكد عبد المجيد في تصريح أن عدد المسلحين وعائلاتهم الراغبين بالخروج من خان الشيح والمزارع المحيطة بها وصل إلى أكثر من ألفي،

لافتاً إلى أن المسلحين بدؤوا بإعداد قوائم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة التي سيسلمونها للجيش السوري، في حين سيتم الخروج بالأسلحة الخفيفة فقط، موضحاً أن بعض المسلحين يطالبون بالخروج إلى درعا والمعظم إلى إدلب، والأمر مازال «قيد البحث».

وذكر عبد المجيد أن المزارع المحيطة بالمخيم فارغة إلا من المسلحين وعائلاتهم، أما داخل المخيم فيعيش نحو 10 آلاف، 95 بالمئة منهم هم من اللاجئين الفلسطينيين.

وفي وقت متأخر أمس رجح نشطاء على فيسبوك أن تخرج أولى دفعات المسلحين صباح اليوم، مستندين بذلك إلى بدء بعضهم بحرق مقراتهم وسياراتهم، كما أشار النشطاء إلى احتمال أن تشمل المصالحة بلدة كناكر الواقعة إلى الجنوب من خان الشيح باتجاه سعسع.

الوطن – جانبلات شكاي

شام تايمز

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