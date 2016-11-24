مانشستر سيتي يفلت من فخ بوروسيا مونشنجلادباخ

أفلت فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من فخ مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بتعادل مثير 1-1، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم مونشنجلادباخ بهدف في الدقيقة 23، وتعادل مانشستر سيتي بهدف ديفيد سيلفا قبل نهاية الشوط الأول، وشهد اللقاء حالتي طرد من نصيب لارس ستيندل في الدقيقة 51 من صفوف مونشنجلادباخ وفرناندينيو لاعب السيتي في الدقيقة 63.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني ليضمن الصعود لدور الستة عشر، وتجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

كانت البداية هادئة من جانب الفريقين، وحاول البرازيلي فرناندينيو كسر هذا الهدوء بتسديدة مباغتة تجاه مرمى مونشنجلادباخ، ورد ستيندل على المرمى أمسكها الحارس برافو.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، بعد مرور ربع ساعة دون سيطرة من أي فريق ومحاولات متبادلة، ونال ستيندل مهاجم مونشنجلادباخ البطاقة الصفراء في الدقيقة 20.

في الدقيقة 23، نجح رافاييل في تسجيل هدف التقدم لفريق مونشنجلادباخ من هجمة سريعة قادها ستيندل في الجبهة اليسرى بانطلاقة مميزة وتمريرة عرضية إلى اللاعب الذي استغل الكرة وسدد ببراعة في مرمى مانشستر سيتي.

واصل مونشنجلادباخ محاولاته في ظل تراجع لاعبي السيتي بشكل ملحوظ، ومرر إبراهيما تراوري كرة عرضية خطيرة أبعدها دفاع السيتي، ثم كرة آخرى من محمود داوود أنقذها الدفاع وعرضية من ويندت ثم تسديدة من تراوري ولكن الحارس برافو أبعد الخطورة، قبل أن يهدأ الإيقاع ويعود السيتي للتوازن من جديد بعدة تمريرات في وسط الملعب.

وأبعد دفاع مونشنجلادباخ كرة عرضية سريعة ثم أنقذ الحارس المتألق سومير تسديدة صاروخية من جوندوجان في الدقيقة 33 وحولها إلى ضربة ركنية، ورد أصحاب الأرض بفرصة قريبة من ويندت بانطلاقة سريعة ومراوغة مميزة ولكن الحارس كلاوديو برافو تصدى لفرصة الهدف الثاني.

وتعرض إبراهيما تراوري لإصابة عضلية قوية أجبرته على مغادرة ملعب اللقاء، وأجرى مونشنجلادباخ تغييره الأول بنزول هوفمان في الدقيقة 41.

وأنقذ الحارس سومير فرصة محققة للسيتي من هجمة سريعة بتمريرة وصلت إلى سترلينج ليمرر إلى أجويرو الذي سدد في يد الحارس.

ونجح السيتي في التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بتمريرة ذكية إلى دي بروين الذي انطلق ومرر إلى ديفيد سيلفا ليهز الأخير الشباك ببراعة.

بدأ الشوط الثاني هادئاً بسيطرة من السيتي ومحاولات بسيطة من مونشنجلادباخ، بعد أن انحصر اللعب في وسط الملعب، لكن لارس ستيندل أنهى هذا الهدوء بالحصول على الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء في الدقيقة 51 بعد التحام عنيف ضد مدافع السيتي.

المباراة ازدادت صعوبة على مونشنجلادباخ مع محاولات من السيتي عن طريق سترلينج الذي أرسل كرة عرضية سريعة أبعدها الحارس سومير.

وأشرك مونشنجلادباخ اللاعب فيستر جارد على حساب محمود داوود في الدقيقة 60، ونال فرناندينيو لاعب وسط السيتي البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 62 ليغادر الملعب مطروداً.

ودفع السيتي باللاعب سانيا على حساب سترلينج في الدقيقة 68، ونال رافاييل مهاجم مونشنجلادباخ البطاقة الصفراء للخشونة ثم لمس الكرة بيده ولكن الحكم تغاضى عن طرده، ووجه جوندوجان تسديدة سهلة في يد الحارس سومير.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات الأمور بتمريرات من نافاس وسيلفا ولكن الخطورة غابت على مرمى الفريق الألماني الذي تراجع مستواه البدني، وسيطر الهدوء على الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل.

كووورة

شام تايمز

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