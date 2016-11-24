التعادل يحسم مواجهة أرسنال وباريس سان جيرمان

تأجل حسم صدارة المجموعة الأولى إلى الجولة الأخيرة، بعد تعادل أرسنال الإنجليزي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2-2 مساء الأربعاء على ملعب الإمارات، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدفي أرسنال أوليفييه جيرو (45+1) وماركو فيراتي (بالخطأ في مرماه)، فيمل سجل لصالح سان جيرمان كافاني (18) ولوكاس مورا (77).

وارتفع رصيد الفريقين إلى 11 نقطة لكل منهما، مع أفضلية المواجهات المباشرة لمصلحة النادي الباريسي.

حاول أرسنال تشكيل خطورة على مرمى سان جيرمان منذ البداية، ورفع جينكينسون عرضية أمام المرمى ولم يدركها جيرو، وفي الدقيقة 5 وجّه مونييه الكرة نحو منطقة جزاء أرسنال لكن كافاني لم يستطع الوصول إليها.

وعاد كافاني، لتهديد مرمى أرسنال وسدد كرة رأسية، أبعدها الظهير جيبز من خط المرمى، في الدقيقة 13، لكنه عوض إهداره للفرص عن طريق هدف التقدم للفريق الباريسي في الدقيقة 18 عندما مرر موتا كرة عرضية نحو الجهة اليسرى إلى ماتويدي الذي تقدم بها قبل أن يمرر أمام المرمى إلى كافاني الذي أودعها في الشباك الخالية.

ظلت الأمور هادئة في سواء على أرض الملعب أو في المدرجات، وقطع دفاع باريس سان جيرمان معظم كرات أرسنال العرضية.

وعانى الفريق اللندني من فراغ كبير في وسط الميدان استطاع من خلاله، الخصم، في التقدم للأمام.

وطالب لاعب أرسنال رامزي بركلة جزاء بعد تعرضه للخشونة، لكن الحكم رأى أن اللاعب الويلزي بالغ في السقوط.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، نال أرسنال، ركلة جزاء، بعد مخالفة من كريتشوفياك بحق سانشيز، نفذها جيرو بثقة في الشباك منهيًا الشوط بالتعادل الإيجابي 1-1.

بدأ أرسنال الشوط الثاني باحثا عن هدف التقدم، لكن باريس سان جيرمان اقترب من تحقيق ذلك عبر ركلة حرة سددها لوكاس مورا، اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 54، ورد أرسنال عبر عرضية من جينكيسون ضلت رأس سانشيز لتصل إلى جيرو الذي سددها ولم تصل للمرمى.

احتاج أرسنال لنيران صديقة من أجل إحراز هدف التقدم، وذلك بعدما سدد رامزي الكرة ليبعدها ماركينيوس لكنها اصطدمت بفيراتي وعادت للخلف دون أن يتمكن الحارس أريولا من إبعادها في الدقيقة 60.

وكاد أرسنال أن يحرز هدفه الثالث عندما أرسل سانشيز كرة عالية أمام المرمى لم يتمكن رامزي من وضعها في الشباك بالدقيقة 75.

وتمكن سان جيرمان، من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 76 بعد ركلة ركنية نفذها حاتم بن عرفة، على رأس غير المراقب لوكاس مورا ليكملها أيوبي بطريقة غريبة في مرماه، رغم عدم تعرضه لأي ضغط.

وتبادل الفريقان، الهجمات المتبادلة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

كووورة

شام تايمز

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