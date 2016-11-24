نيمار يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

سجل البرازيلي نيمار، رقمًا قياسيًا، في مشاركته اليوم الأربعاء، مع فريقه برشلونة أمام مضيفه سيلتك الاسكتلندي، في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن نيمار صنع اليوم الهدف السابع، في خمس مباريات من مرحلة المجموعات، وهو أول لاعب يصل لـ 7 تمريرات حاسمة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وصنع نيمار لزميله ليونيل ميسي 4 أهداف، بتمريرتين أمام سيلتك في فوز الفريق في الكامب نو 7-0، وتمريرة أمام مانشستر سيتي في المباراة التي فاز فيها الفريق الإنجليزي 3-1، وتمريرة اليوم في الهدف الأول في مرمى النادي الاسكتلندي أيضًا.

كما قدم تمريرة حاسمة للويس سواريز، أمام سيلتك، وآخرى لإنييستا أمام النادي الاسكتلندي، فيما كانت التمريرة الأخيرة للاعب أردا توران أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

يذكر أن نيمار تعرض لبطاقة صفراء أمام سيلتك وسيغيب على إثرها عن المباراة القادمة للفريق أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

كووورة

شام تايمز

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