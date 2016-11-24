ترامب يتحدث عن رؤيته المتعلقة بالجنون الذي يحدث في سوريا .. ترامب يعين نيكي هايلي في منصب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب, يوم الثلاثاء, ان رؤيته للمشكلة السورية تختلف عن رؤية أي شخص آخر, مشددا على اهمية حل الازمة السورية.

ونقلت وسائل اعلام عن ترامب قوله, في لقاء مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية, إن الولايات المتحدة “مضطرة” لحل النزاع في سوريا، مشيرا إلى أن رؤيته لهذا الموضوع “تختلف عن رؤية أي شخص آخر”.

وشدد ترامب على ضرورة تسوية الأزمة في سوريا، واصفا الأحداث في هذا البلد بـ”الجنون”.

ولم يقدم ترامب توضيح بشأن كيفية حل الأزمة السورية.

وجاء ذلك عقب اعلان المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا ان انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، قد يعطي الأزمة في سوريا “فرصة جديدة للتسوية”.

يشار الى ان ترامب شدد على محاربة تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في سوريا بدلاً من الاطاحة بالرئيس بشار الاسد, وذلك في اول تصريح له منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، كما اقترح الابتعاد عن سياسة الإدارة الأميركية الحالية في عهد باراك أوباما والتي ترتكز على “إيجاد جماعات معارضة سورية معتدلة”.

وتشكل آلية تعامل الإدارة الأمريكية القادمة مع الملف السوري، بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية في 8 تشرين الثاني الجاري، موضع ترقب، حيث أعلن ترامب خلال حملته الانتخابية عدة مواقف مختلفة عن مواقف الرئيس الحالي باراك اوباما.

ترامب يعين نيكي هايلي في منصب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

عين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية نيكي هايلي في منصب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وقال مكتب ترامب في بيان اليوم.. “إن هايلي واحدة من الحكام الذي يلقون أكبر الاحترام في البلاد ولذلك ستقود دبلوماسيتنا بشكل ناجح وتمثلنا على الساحة العالمية”.

وهايلي 44 عاما ابنة لأبوين من المهاجرين الهنود وهي أول سيدة يرشحها ترامب في إدارته رغم أنها كانت من الذين انتقدوه خلال حملته الانتخابية.

ويجب أن يصدق مجلس الشيوخ على ترشيحها.

شام تايمز

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