غاريث بيل يصعق ريال مدريد قبل الكلاسيكو

أجرى اللاعب الويلزي جاريث بيل، جناح نادي ريال مدريد الإسباني، فحوصات طبية إضافية اليوم الأربعاء، في العاصمة الإسبانية مدريد لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها الويلزي يوم أمس أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن اللاعب سيغيب عن الكلاسيكو بعد عشرة أيام أمام غريمه برشلونة في الكامب نو.

وقال البيان الرسمي للنادي الملكي اليوم: “يعاني جاريث بيل من صدمة في الأوتار الشظوظية للكاحل ولا يزال الجميع في الانتظار”.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية إن اللاعب الويلزي سيغيب من 4 إلى 6 أسابيع، وربما يمتد غيابه إلى شهرين كاملين، وبذلك يودّع الويلزي عام 2016، وعودته ستكون في 2017.

ووفقًا للطبيب جونزاليس، فقد أكد أن اللاعب سيضطر للغياب من 4 إلى 6 أسابيع شريطة ألا يضطر لإجراء عملية جراحية، وفي حال إتمامها سيتواصل غيابه لمدة شهرين.

وأوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد المباريات التي سيغيب عنها الويلزي بسبب إصابته وهي كالتالي: (سبورتنج خيخون – ليونيسا – برشلونة – بوروسيا دورتموند – ديبورتيفو لاكورونيا – ومواجهات كأس العالم للأندية).

وفي حال أجرى عملية جراحية فسيغيب عن 4 مباريات أخرى وهي: ( غرناطة – إشبيلية – مالاجا – ريال سوسيداد )، حيث ستلعب مباراة ريال سوسيداد بتاريخ 28 أو 29 يناير/كانون ثاني القادم.

كووورة

شام تايمز

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