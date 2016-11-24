سبورتينج لشبونة يمنح كريستيانو رونالدو “البطاقة الذهبية”

بعد يوم من مباراة سبورتينج لشبونة البرتغالي وريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، روج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للحذاء الجديد الذي ارتداه خلال هذه المباراة بمناسبة عودته لملعب “جوزيه ألفالادي”، بينما أعلن رئيس النادي البرتغالي، برونو دي كارفاليو، عن منح اللاعب بطاقة العضوية رقم 100 ألف.

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت خبر منح رئيس النادي “البطاقة الذهبية” لقائد المنتخب البرتغالي بشكل رسمي ليصبح العضو رقم 100 ألف في النادي الملقب بـ”الأسود”.

ومن جانبه، بادل اللاعب الترحاب الشديد الذي وجده من إدارة النادي والجماهير ببعض كلمات الشكر عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن العديد من الصور و”السيلفي” التي التقطها أمس مع الجماهير البرتغالية.

وأكد (الدون) اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) “أشعر بالتأثر الشديد بهذا التكريم”، في الوقت الذي شكر فيه نادي سبورتينج “على هذه اللحظة الرائعة” في حياته.

وانتهز رونالدو أيضا هذه الفرصة أيضا للترويج للحذاء الذي ارتداه خلال لقاء الأمس والمستوحاة من المباراة التي غيرت مسيرته الكروية، عندما لعب في 2003 أمام مانشستر يونايتد، الذي قرر التعاقد معه بعد أسبوع بعدما لفت أنظار أسطورة التدريب في “الشياطين الحمر” السير أليكس فيرجسون.

ونشر رئيس النادي صور له مع عدد من لاعبي الفريق، أعضاء المنتخب الوطني الفائز بلقب الأمم الأوروبية الأخير (يورو 2016) بفرنسا، الذين شكرهم على هذا اللقب واصفا إياهم بعبارة “صنع في سبورتينج”.

شام تايمز

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