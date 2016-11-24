السفير السوري بموسكو : ننتظر مقترحاً من دي ميستورا يحدد موعد المفاوضات السورية – السورية .. دي ميستورا: نخشى سحق حلب قبل تنصيب ترامب

قال السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، يوم الأربعاء، إن الحكومة السورية تنتظر اقتراح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بشأن تحديد موعد للمحادثات السورية – السورية.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن حداد قوله “زارنا دي ميستورا، ولم يتحدث أبدا عن موعد عقد الحوار السوري — السوري، كنا نتوقع منه أن يحدد الموعد، لكنه لم يفعل ذلك، ومن غير المعروف متى سيعقد حوار سوري — سوري”.

وكان وزير الخارجية وليد المعلم قال في مؤتمر صحفي عقب لقاءه دي ميستورا في دمشق يوم الأحد، كنا نتوقع موعدا لاستئناف الحوار السوري-السوري ولكن لم نسمع من دي ميستورا ذلك, وأوضح قائلا “لم نلمس من دي ميستورا رغبة باستئناف الحوار السوري-السوري .. ربما ينتظر إدارة جديدة في الولايات المتحدة أو قيادة جديدة للأمم المتحدة.

وكانت اخر جولة من مفاوضات السلام السورية- السورية غير المباشرة عقدت في نيسان الماضي، دون ان يتم التوصل لتحديد موعد دقيق لبدء جولة جديدة من المفاوضات، بعد ان كان متوقعا انطلاقها في آب الماضي.

وحول الوضع في حلب، قال حداد إن “المسلحين في شرق حلب لم يستخدموا الهدن الثلاث لإخراج المدنيين والجرحى من المدينة”، لافتاً الى أن المسلحين الذين يسيطرون على هذه المنطقة “يعتقلون المواطنين المدنيين، كرهائن وكدروع بشرية لهم، ويستمر المسلحون في ممارسة أعمالهم الإجرامية في شرق حلب”.

وكانت روسيا والجيش النظامي أعلنا في 18 تشرين الأول الماضي، عن هدنة في حلب أحادية الطرف, وتم تمديدها ثلاث مرات, حيث لم يغادر المنطقة الشرقية, التي تسيطر عليها المعارضة, سوى عدد قليل وسط واتهام النظام للمعارضة بمنع الناس من المغادرة بطرق منها قصف الممرات الآمنة وهو ما تنفيه المعارضة.

وتعاني حلب الشرقية, الخاضعة لسيطرة المعارضة, أوضاعا إنسانية سيئة, كما شهدت تصعيدا في عمليات القصف, ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخروج مشاف عن الخدمة, حيث اتهمت مصادر معارضة الطيران الروسي والنظامي باستهداف “ممنهج” و “ارتكاب مجازر” في هذه الاحياء.

حذّر من “فوكوفار” جديدة .. دي ميستورا: نخشى سحق حلب قبل تنصيب ترامب

حذر المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا من احتمال وقوع مذبحة في شرقي حلب مثل مذبحة “فوكوفار” التي ارتكبتها المليشيات الصربية في الكروات عام 1991، وسط دعوات إلى وقف استهداف المدنيين.

وقال دي ميستورا حسب رويترز “نحن قلقون جدا من تصاعد العمليات العسكرية شرق حلب، إنها حرب وحشية وعدوانية”.

وأضاف ميستورا أنه “قلق من احتمال أن يشن النظام هجوماً جديداً لسحق شرق حلب قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 من كانون الثاني”.

وقال دي ميستورا إنه لا توجد معلومات تذكر عن سياسة ترامب في الشرق الأوسط لكن ربما توجد فرصة للتقدم في إنهاء الحرب السورية إذا التزم بوعده الانتخابي بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وانضم دي ميستورا إلى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في الدعوة إلى التوقف عن قصف المدنيين في سوريا وإلى حل سياسي للصراع.

وتعاني مدينة حلب في الجزء الشرقي منها لحالة من الحصار الخانق التي أسفرت حتى الآن عن فقدان جميع مستلزمات الحياة من غذاء ودواء، فضلاً عن القصف المركز الذي أخرج جميع مشافي المدينة عن الخدمة.

شام تايمز

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