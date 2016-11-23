رغم وصفه بالديكتاتور.. مرشح للرئاسة الفرنسية: علينا أن نعمل مع الاسد لحل أزمة سوريا

أكد احد المرشحين الرئاسيين في فرنسا فرانسوا فيون، يوم الأربعاء، أن تسوية الأزمة في سوريا لا يمكن أن تتم بدون الرئيس بشار الأسد، الذي وصفه فيون بـ”ديكتاتور تلطخت أيديه بالدماء”.

ونقلت وسائل إعلام عن فيون، وهو أحد زعماء اليمين الوسط الفرنسي، قوله في تصريحات لإذاعة “أوروبا 1″، بشار الأسد ديكتاتور تلطخت أيديه بالدماء، وأعتقد أنه لا مستقبل لديه في سوريا على المدى البعيد. لكنني أدعو إلى إيقاف الحرب في سوريا، ووضع حد للمذابح، وإيجاد الحل”.

واقترح فيون “مقاربة واقعية” لتحقيق هذا الهدف، حيث قال “من أجل إيجاد حل ما، علينا أن نتعامل مع أولئك الموجودين في الميدان. وبلا شك، علينا أنه نعمل معه (الأسد) ومع نظامه”.

وكان فيون تصدر يوم الاحد، الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي، وحصل على 42,8 بالمئة من الأصوات بعد فرز 30 % من مكاتب الاقتراع في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي .

يشار الى ان فرنسا جزء من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في سوريا والعراق، لكن قيادة التحالف لا تعمل بالتنسيق مع النظام السوري.

شام تايمز

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