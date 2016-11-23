أمريكي مسن يحيك قبعات صوفية ويتبرع فيها للأطفال الرضع

يواظب مسن أمريكي (85 )عاما على حياكة قبعات صوفية والتبرع بها لأطفال مستشفى أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، حسبما نقلت صحيفة الاندبندنت.

وقرر الرجل المدعو “إد موسلي” وهو مهندس متقاعد، المشاركة قبل عدة أشهر في التحدي الذي أطلقته السلطات المحلية لحياكة قبعات للأطفال الرضع المولودين حديثا في المدينة، فشعر أنه معني بالمشاركة.

وعن تجربته مع حياكة الصوف قال “لم أكن أعرف حياكة الصوف على الإطلاق فطلبت من ابنتي مساعدتي لتعلم ذلك، وبدورها اشترت لي الأدوات اللازمة وبدأت العمل ببطء، ومع الإرادة والصبر تمكنت من فعلها”.

وبدأ “موسلي” تعلم الحياكة أثناء مشاهدة التلفزيون، ثم تحدى نفسه لإتمام قبعة كاملة خلال ساعة واحدة فقط، كما عرض على معارفه تعليمهم الحياكة ليساهموا في التحدي التطوعي، وبموافقتهم تمكنوا جميعا من إنتاج 300 قبعة خلال وقت قصير نسبيا، 55 منها حاكها “موسلي” بنفسه، كما أن حياكات الرجل المسن دفعت مدرسة حفيده إلى تعليم الطلاب الحياكة.

وذهبت القبعات لصالح قسم العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في مستشفى “أتلانتا”، وهي ذاتها المستشفى التي تلقى فيها المتقاعد المسن سابقا العلاج الكيميائي لمرض السرطان، وقال والد أحد الرضع المولودين حديثا لايه بي سي نيوز: “جميل جدا أن أعرف أن هناك رجل فرغ وقته للقيام بما هو مفيد للأطفال، إن ما يقوم به هذا الرجل يعني الكثير بالنسبة لي”.

شام تايمز

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