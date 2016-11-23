علماء يطورون سواراً ذكياً للحد من الشخير

طور علماء جهازاً ذكياً لمكافحة الشخير باسم “Anti-Snore” ، وتم اطلاقه عبر منصة التمويل الجماعي Kickstarter.

وبحسب موقع The Verge، فإن الجهاز الذكي عبارة عن سوار يتم لفه حول الذراع ويعمل على القضاء على الشخير، حيث يقوم بالهتزاز بمجرد أن يكتشف التطبيق الخاص به على هواتف “أندرويد” و”iOS ” أي شخير، لتنبيه الشخص بضرورة تغيير الجانب الذي ينام عليه.

ويرتبط السوار بهاتف المستخدم عبر “البلوتوث” حيث يعتمد على ميكروفون الهاتف، كون السوار ذاته غير مزود بلاقط صوت.

لكن الجانب السلبى في هذا الابتكار هو ضرورة وضع هواتفهم بجوارهم أثناء النوم لالتقاط صوت “الشخير”، مع وضعية الاتصال “بالبلوتوث”.

ويعمل تطبيق السوار على الهاتف الذكي، بموجب خوارزمية تحدد ما إذا كان الصوت الصادر عن الشخص النائم شخيرا أو أي شيء آخر.

شام تايمز

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