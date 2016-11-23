بالفيديو : ثغرة في آيفون تتيح للوصول إلى الصور والأرقام

كشف مدون تقني عبر قناته iDeviceHelp على “يوتيوب” ثغرة أمنية في هواتف “آيفون”، تسمح لأي شخص الوصول إلى الصور وسجل الأرقام، دون فتح قفل الشاشة.

و تعتمد الثغرة على أن يقوم المستخدم بالوصول إلى ميزة البحث عبر قفل الشاشة، دون فتحه، ثم يستدعي المساعد الشخصي Siri، وحينها يكون من السهل الوصول لكل ما على الهاتف من جهات اتصال ومعلومات عن صاحب الهاتف، ورقم هاتفه، ورسائله النصية، وكذلك صوره المخزنة بحسب موقع “tnw” ترجمة “عربي21”.

وعند ذلك “تتوقف صحة عمل الثغرة، على أن يكون المستخدم يسمح باستخدام “سيري” عمل قفل الشاشة من الأساس، بالإضافة إلى ضرورة أن يكسب المخترق تواصلا مباشرا مع هاتف الضحية”.

كما أشار الدون إلى وجود خطوة قبل استدعاء “سيري”، يتوقف عليها عمل الثغرة، وهي خاصة بالضغط في الوقت ذاته داخل مربع البحث، وكذلك على لوحة المفاتيح، وهذا الأمر لا ينجح باستمرار؛ لذلك فعمل الثغرة ليس ثابتا.

شام تايمز

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