برشلونة يترقب قرار ميسي

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، إن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة قد يبدأ في الوضوح يوم غد الخميس، بعد مباراة الفريق اليوم أمام سيلتك الاسكتلندي.

وأوضحت صحيفة “أس” الإسبانية أن ميسي بعد المباراة سيعود إلى التدريبات صباح الغد الخميس، ومن ثم سيحضر حفل توقيع شراكة لنادي برشلونة.

وأشارت إلى ليونيل ميسي ينتظر وصول والده إلى برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو بعد أسبوعين من أجل الحديث عن إمكانية تجديد عقده مع برشلونة والذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

وذكرت أن حضور ليونيل ميسي لهذا الحفل في عقد الشراكة الجديد للنادي الكتالوني قد يُبدد الشكوك حول مستقبله مع البرسا.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في عام 2004، وفي حال وقع عقدًا جديدًا مع النادي الكتالوني فسيكون هذا هو العقد الثامن له مع الفريق.

كووورة

شام تايمز

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