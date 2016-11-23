غوارديولا لا يستبعد البقاء 10 سنوات مع مانشستر سيتي

لم يستبعد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، البقاء مع ناديه الحالي مانشستر سيتي لـ 10 سنوات قادمة، بعد أن بدأ تدريب الفريق الإنجليزي هذا الموسم قادمًا من رحلة دامت 3 مواسم في بايرن ميونيخ الألماني.

وقال جوارديولا في تصريحات قبل مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء “الأمر يعتمد على رضاك بالفريق والعكس، بعد ذلك الأمر يعتمد على ما أشعر به ولكني سعيد هنا”.

ورفض جوارديولا، الذي قضى 4 مواسم في برشلونة و3 في بايرن ميونيخ تحديد المدة التي سيمكثها في تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعن ترشيح فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا، أوضح “لقد فزنا على برشلونة ونحن سعداء بذلك، هذا لا يعبر أننا مرشحون للفوز، برشلونة وريال هما أبرز المرشحين كل عام وسوف أحاول العمل الجاد للوصول إلى المراحل النهائية”.

وعن مباراة فريقه أمام مونشنجلادباخ، علق “إنه فريق جيد، ويملك عقلية رائعة، سوف نرى إذا ما كان يمكننا الفوز أم لا”.

كووورة

شام تايمز

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