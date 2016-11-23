مورينيو: ميسي لن يغادر برشلونة

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مؤتمره الصحفي قبل مباراة فينورد غدًا الخميس بالدوري الأوروبي، أن مهاجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش لديه خيار التمديد لعام آخر مع الفريق.

وقال مورينيو، في المؤتمر الذي نقلته صحيفة آس الإسبانية مساء اليوم “إبرا سعيد في مانشستر وبالتحدي الكبير الأخير في حياته الرائعة، نحن سعداء بوجوده معنا لذا دعونا نفعل خيار التمديد لعام إضافي”.

وعن احتمالية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، رد مورينيو “في كل موسم يحدث هذا الأمر، الكل يقول أن ميسي سيغادر لكنه في النهاية يبقى، ميسي لن يغادر برشلونة، لأنه ينتمي إليه”.

وختم مورينيو تصريحاته بقوله “عقدي هنا 3 سنوات، لا أتوقع أن نصل إلى الموسم الثالث ونحن لا نملك النتائج الجيدة، أبذل كل مجهودي من أجل أن نحقق النتائج الإيجابية في الموسم الأول”.

كووورة

شام تايمز

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