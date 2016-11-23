مباراة كرنفالية بين فريق قدامى نجوم كرة القدم وأساتذة جامعة دمشق – فيديو

تغلب فريق قدامى نجوم كرة القدم السورية على أساتذة جامعة دمشق 12-10 اليوم في مباراة كرنفالية أقامتها جامعة دمشق بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بمناسبة الذكرى ال46 للحركة التصحيحية.

وشهدت المباراة التي أقيمت على أرض ملاعب الجامعة حضورا طلابيا وإعلاميا كبيرا تفاعلوا من خلاله مع الأداء الممتع الذي قدمه كلا الفريقين وخاصة نجوم كرة القدم السورية بقيادة اللاعب الكبير عبد الغني طاطيش وكوكبة من اللاعبين الذين تركوا بصمات واضحة في الملاعب السورية أمثال هيثم برجكلي ورضوان سرور ووليد أبو السل وجورج خوري وطارق الجبان ورأفت محمد وأحمد عزام وماهر السيد ورجا رافع.

بينما ضم فريق أساتذة جامعة دمشق كلا من بشار مطلق وبشار الكردي وابراهيم جمعة وجمعة حجازي ووسام النمر وبلال خوام وأحمد شعراوي وغيرهم.

وفي تصريح لمراسل سانا بدمشق أكد مدير الأنشطة الطلابية في جامعة دمشق بشار زعبلاوي أن الجامعة دأبت على إعطاء النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية أهمية كبيرة فهي ليست منبرا ومنارة للعلم فقط إنما تولي اهتماما متزايدا وبشكل دائم للنشاطات الاجتماعية.

من جهته قال المشرف على الأنشطة الرياضية بالجامعة وليد أبو السل.. إن إقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية النوعية تحمل في مضامينها عدة رسائل أهمها أن سورية ما زالت تنبض بالحياة والإصرار على عودة الحماس والمنافسة إلى الرياضة الجامعية لتعود إلى ألقها من جديد.

وبين وجود العديد من الأنشطة الرياضية التي يجري التحضير لها وتهدف بمجملها إلى إعادة تفعيل الرياضة الجامعية والارتقاء بها والاستفادة من الخامات الرياضية الخلاقة لدى الطلبة.

بدوره تحدث مدير نادي باسل الأسد الجامعي بهاء عباسي عن الأنشطة الرياضية التي سيتم الإعداد لها في إطار إعادة تفعيل الرياضة الجامعية مشيرا إلى ما حققه النادي من إنجازات في العديد من الرياضات.

وأكد اللاعب المخضرم عبد الغني طاطيش الدور المهم لهذه الأنشطة في إعادة نبض الحياة إلى سورية وإعادة ذكريات الزمن الجميل إضافة إلى تفعيل الحالة الاجتماعية بين الطلبة والاساتذة من طرف وبين اللاعبين من طرف آخر.

وأعرب طاطيش عن أمله في تأهل منتخب سورية للرجال بكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وبعد المباراة جرى تسليم كأس تذكاري للفريق الفائز كما تم توزيع الميداليات لكلا الفريقين.

سانا

شام تايمز

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